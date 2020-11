Porno-protester i Thailand

Tirsdag blev Pornhub og 190 andre pornografiske hjemmesider lukket ned i Thailand. Det skriver en række medier - heriblandt CNN, Sky News og nyhedsbureauet Reuters.

Puttipong Punnakanta, Thailands digitalminister, siger ifølge medierne, at blokeringen sker som en del af landets forsøg på at stoppe folk fra at besøge sider med porno og gambling, der ifølge Thailands lovgivning er ulovligt.

Thailand er ifølge Pornhub i top 20 over de lande, der besøgte pornosiden mest i 2019, og med en gennemsnitlig besøgstid på 11 minutter og 21 sekunder er det samtidig det land i verden, der bruger længst tid på Pornhub.

'Straf ikke de ensomme ved at blokere deres adgang', lyder et af budskaberne under demonstrationen. Foto: Jack Taylor/Ritzau Scanpix

Beslutningen om at lukke ned for pornosiderne blev mødt med stor kritik af befolkningen. På Twitter begyndte hashtagget #SavePornhub hurtigt at trende, og ifølge CNN mødte et par dusin op foran det thailandske digitalministerium for at demonstrere med skilte som 'befri Pornhub' og 'tag Pornhub tilbage'.

- Vi vil tage Pornhub tilbage. Folk har ret til selv at vælge, siger den aktivistiske gruppe Anonymous Party ifølge mediet.

Emilie Pradichit, der står i spidsen for Manushya Foundation, som kæmper for digitale rettigheder, siger ifølge CNN, at blokeringen viser, at Thailand er 'et land med digital diktatur med konservative kræfter, som forsøger at kontrollere, hvad unge folk kan se, sige og gøre online'.

Pornhub har endnu ikke selv kommenteret på Thailands beslutningen om at lukke ned for siden.