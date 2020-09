Præst dropper kirken: Vil hellere være stripper

Efter en streng opvækst i en baptistisk kirke besluttede præsten fra Amerika, at hun hellere ville være stripper og i et med sin seksualitet som biseksuel

Nikole Mitchell har nok taget et spring, der ville overraske de fleste.

Efter hele sit liv at være opvokset i en streng, kristen familie i Minnesota USA, er hun i en sen alder nemlig sprunget ud af præstekåben og hen til polestangen.

Det fortæller den 36-årige mor til tre i et større interview med New York Post.

- Fra en meget ung alder fantaserede jeg om at blive stripper, fortæller Nikole, der i dag arbejder som erotisk danser på tjenesten OnlyFans.

- Jeg var indoktrineret til at tro at mine behov og min krop var fuld af synd.

I stedet for at starte som stripper, havde Nikole i starten af sit professionelle liv en karriere som præst i en kirke i Minnesota, hvor hun også var gift med tre børn.

At stå på en scene og have mange tusinde lyttere var lige noget for den unge kvinde, og opmærksomheden ved at være præst, endte da også med at skubbe hen mod det erotiske.

Det var dog først, da hun så et teaterstykke, der fokuserede på seksualitet og specielt homoseksualitet, at det gik op for hende, hvad hendes sande identitet var.

- Jeg tænkte: 'Hold da op, jeg er da ikke heteroseksuel', og det ændrede min verden, fortæller Nikole, der i dag identificerer sig som bi- og panseksuel.

Hun vidste dog, at kirken ikke ville tage godt imod de homoseksuelle lyster, og fra den ene dag til den anden, stoppede hun arbejdet som præst.

- Jeg dukkede bare aldrig op igen.

Efter et kursus om, hvordan man udtrykker sig seksuelt, fandt Nikole ud af, hvad det egentlig var, hun ville.

- Jeg græd, da jeg tog mine første topløse billeder, fordi jeg endelig havde fundet det, jeg ville.

Derefter gik det stærkt og Nikole lever i dag af at strippe og sælge nøgenbilleder på siden OnlyFans.

I august 2019 besluttede hun at flytte til Los Angeles og blive skilt fra sin mand.

I dag er hun gladere end nogensinde.

- Alle har ret til at udtrykke sig, som de har lyst til. Det her er, hvad der føles godt for mig.

Og selvom Nikole Mitchell ikke længere forkynder, så er strip nu helligt for den unge kvinde.

- Min seksualitet er helende og hellig. Og når jeg giver denne her gave til folk, så bliver de velsignet.