Raser over mikro-bikini: 'Hvad er meningen?'

Der er simpelthen tale om alt for lidt stof og et urealistisk ideal, hvis man spørger internettet om den nyeste bikini-mode

Det kan åbenbart godt blive lidt for meget af det gode.

Det har modellen Chloe Saxon måttet sande, efter hun lagde et billede af sin nyeste bikini ud på Instagram.

Tidligere har bikinier sat ild i nettet ved at vise 'under-bryst' eller have en alt for langt 'V' form i skridtet.

Denne gang går kritikken på, at der simpelthen ikke er nok bikini i Fashion Novas nyeste design.

Det blev tydeligt da bikinien, som Chloe Saxon viser frem, gik viralt på nettet, hvor flere raser over, hvad der egentlig er meningen med, at man skal rende rundt med 'tandtrådstrusser' og 'usynlig' top.

Bikinien består nemlig af en smule lyserødt stof, der dækker de vigtige områder, samt gennemsigtige stropper, der giver indtrykket af, at personen, der har den på, ikke har særlig meget dækket.

Og det var altså noget, der kunne få fans op i det røde felt.

'Hvad er meningen med denne her? Hun kunne da bare have nøjes med toppen', skriver en.

'Den er da sød, men den ville jo gå i stykker på ingen tid', skriver en anden.

'Hvordan sidder den der overhovedet fast?', ville en anden vide.

Alligevel var det ikke så slemt, for nogle fans skrev, at de da godt ville købe den.

'Hun ser fantastisk ud, jeg ville da gerne have den', skriver en.

Om den meget lille bikini rent faktisk ville holde til en tur på stranden vides endnu ikke.