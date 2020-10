Raser over slangebillede: Slanger er ikke kæledyr!

Lars Løkke sprang ud som slangetæmmer, da han torsdag delte et billede på Instagram, hvor han havde sønnens nye kæle-slange om halsen.

'Lige hilst på Bergur Løkkes nye kæledyr, Nagara. Dejligt at møde en kvælerslange, der står ved det,' skriver Løkke i opslaget.

Det har midlertidigt forårsaget flere stærke reaktioner fra organisationer og politikere, der ikke synes slanger skal opfattes som kæledyr.

En af dem er Socialdemokratiets EU-parlamentariker Niels Fuglsang:

Ekstra Bladet har spurgt Niels Fuglsang, om han ikke tror, at en slange kan have et ganske fint liv som kæledyr.

- Jeg har svært ved at se, at de hører til i hjemmet. Slanger og andre vilde dyr lever jo ude i skoven, så generelt synes jeg ikke, det er en god idé. Der kan være undtagelser, lyder det fra Niels Fuglsang, der mener at man burde lave en EU-liste, der gjorde det klart, hvilke dyr der egner sig som kæledyr.

- Det kunne være nogle eksperter, der tog stilling til, hvilke dyr, der er på listen.

- Hvor går grænsen så? Er det ved hund og kat, kaniner og andre gnavere, fisk eller krybdyr?

- Generelt er der nogle dyr, som mennesker har haft i lang tid - pattedyr som har levet som landbrugsdyr eller kæledyr i mange år. Og det er helt fint. Jeg er også vokset op på en gård med massere af dyr. Men nogle dyr egner sig ikke. Præcis hvor grænsen går, synes jeg man skal få nogle eksperter til at vurdere. Jeg kan ikke se, hvorfor man eksempelvis skulle kæle med en leguan, siger Fuglsang.

Løkke som slangetæmmer: Hvem bar den bedst?

Farlige for mennesker

Han bakkes op af organisationen 'World Animal Protection'.

'Slanger er vilde dyr, der ikke er egnede som kæledyr, uagtet at man har de bedste intentioner. Man kan ikke tilbyde dem ordentlige leveomstændigheder i fangenskab. Og derudover udgør det en sundhedsrisiko at holde slanger som kæledyr', skriver de i en mail til Ekstra Bladet og henviser til en undersøgelse.

'Her påviste vi, at 19 ud af 20 slanger på en slangefarm havde såkaldte zoonoser – altså sygdomme, der kan smitte fra dyr til mennesker. Vi stiller os derfor kritiske overfor, at Lars Løkke lægger et billede med en slange op til sine 200.000 følgere, som kan opfordre andre til at holde slanger og vilde dyr som kæledyr.'

Ekstra Bladet har forsøgt at få et svar fra Lars Løkke, men han er ikke vendt tilbage på henvendelserne.