Rig og berømt på rengøring

Da hun var barn og teenager måtte forældrene forbyde hende at rydde op og smide ud i hjemmet. Det havde taget vildt overhånd. Og det endte da også med et kollaps, hvor Marie Kondo gik ned med stress.

Hun har beskrevet, hvordan hun vågnede efter to timer og opfattede at have modtaget et budskab om, at være mere varsom med ting, hun ville smide ud.

Så er der ryddet op. Foto: Shutterstock

– Jeg ved ikke, om det faktisk var en stemme eller en følelse, der opstod i mig. Men jeg tror, det var rengøringsguden, har Kondo ifølge The Telegraph fortalt i et interview.

Den besættelse for rengøring og oprydning, som hun har haft fra barnsben, fortsatte, og som 19-årig skrev hun opgaver om oprydning på universitet - samtidig startede hun sit eget rengørings-konsulent-firma.

I dag er den 34-årige Marie Kondo berømt over det meste af verden, og hun er ifølge Expressen blevet formuende på at formidle principperne i sin rengørings- og oprydningsmani.

Trods berømmelsen lever rengøringsguruen et liv i ubemærkethed.

Selv forklarer hun det med, at hun altid har følt sig mere bekvem ved ting og sager end ved mennesker.

I The Telegraph beskrives det, hvordan det hele begyndte i hendes hjemland, Japan.

Takumi Kawahara and Marie Kondo er celebre mennesker i USA. Foto: Greg Pace/BEI/REX/Shutterstock

Hendes første bog om oprydning blev en salgssucces. 'The Life Changing Magic of Tidying Up' hed den, og da den senere blev udgivet i USA i 2011, røg den til tops på New York Times bestsellerliste og solgte flere end fem millioner eksemplarer.

Men berømmelsen stak først af for alvor, da Kondo lavede en aftale med Netflix . Hermed var hendes internationale gennembrud en realitet. Og i dag hjælper hun ikke bare amerikanerne, men alverdens oprydningshungrende mennesker med at rulle underbukser og smide ting ud.

Hun er blevet er fænomen - en guru - som kan hjælpe mennesker med at få orden i deres liv - og skuffer.

Marie Kondos videoer på Netflix viser, hvordan man skal rydde op - og dermed få orden i sit liv. Foto: Shutterstock

Den såkaldte 'KonMari-metode' går ud på at kategorisere sine ejendele og kun beholde de ting, der gør én glad. Ting som man ikke længere behøver, takker man (for tro tjeneste), før de smides ud.

Marie Kondo voksede op i Koto-distriktet i Tokyo sammen med sine forældre og to søskende.

Marie Kondo har tjent en formue på sin regøringsmani. Foto: Ritzau Scanpix

Mens andre børn gik ud for at lege, omorganiserede Marie i stedet familiens bogreoler eller ryddede op i køkkenet. Rengøringsmanien blev så ekstrem, at forældrene nedlagde forbud mod, at hun fortsatte.