Rigspolitiet undersøger regler for pas

Rigspolitiet er ved at undersøge, om det er muligt at skrive Palæstina i sit pas

Efter supermodellen Bella Hadid delte et opslag fra en dansk kvinde, hvis mor blev tvunget til at bruge enten Israel eller Mellemøsten som fødested i sit pas, har det skabt stor debat om, hvorvidt det skal være muligt at skrive Palæstina som fødested i sit pas.

Personer, der er født i Palæstina før staten Israels oprettelse i maj 1948, har nemlig ikke mulighed for at vælge Palæstina som fødested i deres pas.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Rigspolitiet, der oplyser, at de er i gang med at undersøge mulighederne for at ændre på reglerne uden at gå på kompromis med sikkerheden.

Hvis Rigspolitiet ændrer reglerne, vil det betyde meget for Stella Nisreen Kaanans mor.

- Det vil i bund og grund betyde en legitimering og anerkendelse af min mor og vores families ophav, historie, identitet og en ligeværdig og respektfuld behandling af palæstinensere og dansk-palæstinensere som befolkningsgruppe, siger Stella Nisreen Kaanans til Ekstra Bladet.

Hvorfor må man ikke skrive Palæstina?

Ifølge paslovgivningen har Rigspolitiet mulighed for at fastsætte retningslinjer, når det gælder ekspeditionsmæssige forhold for, hvordan kommunerne behandler pasansøgninger.

Af retningslinjerne fremgår det, at oplysninger om pasansøgerens fødested automatisk bliver hentet fra Det Centrale Personregister(CPR).

'I passet anvendes derfor de data, som fremgår af feltet 'fødselsregistreringssted' i CPR. For personer født i udlandet anvendes som det helt klare udgangspunkt landet, hvor fødslen har fundet sted. Som anført hentes disse oplysninger fra CPR, og der findes ikke en landekode for Palæstina, hvorfor dette ikke kan optages som fødselsregistreringssted i passet,' lyder det fra Rigspolitiet i et skriftligt svar til Ekstra Bladet.

De kommuner, der udsteder pas i Danmark, kan efter anmodning registrere en verdensdel, der omfatter det sted, man er blevet født, men kun hvis der findes en myndighedskode.

'Der er mulighed for - helt undtagelsesvist - at angive et fødested i passet, som er forskelligt fra oplysningerne i CPR, eksempelvis hvis kommunen vurderer, at angivelsen af et bestemt fødselsregisteringssted kan medføre, at den pågældende ikke kan rejse eller risikerer at blive tilbageholdt i udlandet.'

Derfor bliver personer, der er født i et af de palæstinensiske områder, hvis kommunen ansøger om det, tilbudt at registrere 'Mellemøsten', hvis ansøgeren ikke ønsker, at der skal stå 'Israel' under fødested.