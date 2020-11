Rørende billede går verden rundt

Et rørende billede af lægen Joseph Varon er blevet delt på Twitter.

Her står lægen med armene om en patient på en intensivafdeling, der behandler patienter med covid-19.

Getty Images har delt billedet på Twitter med teksten:

'Dr. Joseph Varon krammer og trøster en patient på intensivafdelingen for covid-19 under thanksgiving på United Memorial Medical Center i Houston Texas'.

Billedet er taget af fotografen Go Nakamura, som har fulgt de ansatte på intensivafdelingen under deres arbejde, og det er nogle stærke billeder, der er kommet ud af turen.

Blandt andet kan man på et af billederne se, hvordan lægerne har billeder hængende af dem selv på maven, så patienterne kan se, hvordan de ser ud bag al beskyttelsen med mundbind, visir og masker.

Her ses billedet på maven af lægen, der behandler en patient. Foto: Go Nakamura/Getty Images

I et interview med CNN fortæller lægen Joseph Varon, der er stabschef på hospitalet, at han har arbejdet 251 dage i træk på grund af pandemien. Og han regner ikke med, at det stopper lige foreløbigt.

- Mit hospital er fuldt. Jeg har lige åbnet to nye afdelinger, så jeg har pladser i de kommende dage, for jeg ved, at mange mennesker bliver syge efter thanksgiving, sagde han til CNN 26. november.

Med arbejdstøjet på spiser Joseph Varon et hurtigt måltid på thanksgiving. Foto: Go Nakamura/Getty Images

De rørende billeder af doktor Joseph Varon er blevet delt flere tusinde gang på sociale medier som Twitter og Facebook, hvor han bliver hyldet som en af hverdagens største helte.

'Jeg kunne ikke stoppe med at græde, da jeg så det her billede,' skriver en Twitter-bruger.