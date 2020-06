Rørende redning: Kæmpe hval i problemer

En stor kaskelothvals dage så ud til at være talte, inden den italienske kystvagt gik i aktion.

Fredag udspillede der sig et rørende øjeblik ud for øen Liparis kyst nord for Sicilien. En flok vakse biologer passede deres arbejde på et genoptræningscenter for skildpadder, da de opdagede en stor hval et stykke ude i vandet.

I modsætning til normalt rørte hvalen sig ikke ud af flækken, og det fik biologerne til at slå alarm. De kontaktede kystvagten, der sendte et hold af dykkere afsted for at undersøge, hvad der mon var galt.

Her fandt de den stadigt levende hval med halefinnen stramt viklet ind i et stort fiskenet, og så var det ellers med at komme i sving. To dykkere sprang i vandet og begyndte langsomt, men sikkert at skære nettet op, så de kunne befri det store dyr.

Til slut lykkedes det, som det kan ses i videoen over artiklen.

Kaskelothvalen er verdens største tandhval, og hannerne kan blive op til 20 meter og veje cirka 55 tons. De kan blive mere end 70 år gamle.