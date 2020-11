Så mange danskere bruger mundbind forkert

Når danskerne har brugt et engangsmundbind, så putter over halvdelen det i lommen og bruger det igen senere. Det viser en måling, som TV2 har foretaget

Der er lige nu krav om brug af mundbind i blandt andet offentlig transport og i supermarkeder, og danskerne er gode til at bruge mundbindet, når de skal.

Men de er ikke gode til at smide det ud bagefter.

Det viser en ny megafonmåling, som er foretaget af TV2.

Mundbindsnægter i Rema 1000 gik amok

Her viser det sig, at 59 procent af de 1054 adspurgte bruger deres engangsmundbind igen, efter de har brugt det. 36 procent af dem svarer, at de smider det ud efter en dag, mens hele 23 procent først smider det ud efter nogle dages brug.

Sådan lyder sundhedsstyrelsens retningslinjer for genbrug Generelt bør engangsmundbind kasseres, og stofmundbind bør vaskes, efter brug. Ved korterevarende brug, fx hvis du skal på toilettet på en restaurant, hvis du skal ind i flere butikker lige efter hinanden, når du har pauser under en undervisningsdag eller hvis du skal køre et enkelt stop med bussen, kan du dog genanvende mundbindet. Du kan også tage det til side kortvarigt – fx for at tage en mundfuld vand – uden at det skal skiftes eller kasseres, hvis du følger disse forholdsregler: Skift altid mundbind, hvis det bliver vådt eller snavset.

Tag altid mundbind af og på ved at holde i øreelastikkerne og rør ikke ved selve mundbindet.

Rør aldrig mundbindet under brug.

Sprit altid hænder før du tager mundbind på og efter, du har det taget det af.

Hvis et mundbind skal genbruges efter kortvarigt brug, så opbevar det beskyttet i en plasticpose, en taske eller en lomme. Læg det ikke på et bordet eller en stol, hvor det kan forurene overflader eller andre genstande.

Undgå at have mundbindet siddende under hagen, i panden eller at bære det i hånden, når du ikke bruger det, hvis du får det varmt eller skal have luft. Tag det i stedet helt af, og opbevar det i en pose eller din lomme.

Engangsmundbind skal kasseres i en skraldespand. Stofmundbind skal vaskes ved 60 grader efter brug. Du bør ikke have samme mundbind på i mere end i 4 timer. Skift mundbindet hvis det bliver vådt, snavset eller du har rørt meget ved det, da det bliver mere gennemtrængeligt og kan miste dets effekt. Kilde: Sundhedsstyrelsen Vis mere Luk

Generelt er der dog ifølge målingen opbakning til mundbind, og 90 procent af respondenterne svarer, at de bruger mundbind.

En ny måling viser, at ikke alle smider deres engangsmundbind ud, som de skal. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Værste uge nogensinde: Europa passerer 400.000 dødsfald

Taget uden mundbind

Vigtigheden af brug af mundbind er igen og igen blevet pointeret på pressemøder med blandt andre Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, men noget tyder på, at han selv kunne have brug for at blive mindet om det.

Tidligere på måneden blev han nemlig fanget i ikke at have mundbind på i et tog.

Søren Brostrøm taget i endnu en brøler: Kørte i tog uden mundbind

Sundhedsgeneralen blev dog hurtigt mindet om det. I et skriftligt svar fra Sundhedsstyrelsen forklarer de nemlig, at togkontrolløren kom forbi og mindede ham om det.

Corona-general: Derfor havde jeg ikke mundbind på