Så sin afdøde hund i en sky

Familien Ledgeway fra Acomb i York i England mistede i weekenden deres elskede 14-årige hund Sonny, der led af sukkersyge og fik et hjerteslag. Hunden døde i faderen, Jim Ledgeways, arme, da han i bil var på vej til dyrlægen med den.

Kort efter dødsfaldet tog hans 19-årige datter, Lucy, på en biltur med sin kæreste for at blive klar i hovedet. Her græd hun og var utrøstelig, men fik pludselig øje på et billede i en skyformation, der nøjagtigt lignede et billede, familien har af hunden Sonny. Helt tilfældigt kørte Lucy og hendes kæreste samtidig forbi området Clifton Ings, hvor familien plejede at lufte Sonny.

Det skriver flere medier, heriblandt York Press og The Sun.

Den 19-årige Lucy har også lagt historien ud på både Facebook og Instagram. Og på Twitter gik historien viralt og fik mere end 100.000 likes. Her præsenterede Lucy et billede af sin hund Sonny samt et billede af en sky, hvor hun mente, hun kunne se sin afdøde hund.

my dog passed away in my dads arms this morning seconds before setting off to the vets. later in the day we went out to clear our head and i cried to my boyfriend in the seat she died in, just begging for a sign that she’s okay. this is what I was blessed with pic.twitter.com/4KVPZnDYDp — lucy (@LLedgeway) June 20, 2020

Til Twitter-opslaget skriver Lucy følgende:

'Her til morgen døde min hund i min fars arme, mens han var på vej til dyrlægen. Senere kørte jeg en tur med min kæreste. Jeg græd ved siden af min kæreste, der sad på sædet, hvor min hund døde. Jeg bad om et tegn, der ville vise, at min hund er okay. Det her blev jeg velsignet med.'

Således skriver Lucy med henvisning til, at hun havde kigget op mod himlen og kunne se sin egen hund i skyen. Herefter tog Lucy et billede af skyen.

For fire dage siden lagde Lucy et billede af sig selv og sin hund ud på Instagram og skrev følgende:

'Sov godt, min dejlige pige. Jeg kan ikke tro på, at du er død. Det føles slet ikke rigtigt. Du vil blive den bedste ven til alle andre hunde i himlen. Jeg elsker dig så meget. Vi ses igen.'

Lucy lagde også i går et opslag ud på Facebook med en artikel fra den britiske avis The Sun, som hun har prydet med syv hjerter.