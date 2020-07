Sælger 20 år gamle Pokémon-kort: Tjener kassen

Dengang var Nigel sur over at have fået Pokémon-kort. Nu sætter han stor pris på dem

Det kan betale sig at rydde op i kælderen eller på loftet, for der kan være meget guld i gemmerne.

Det har den 34-årige Nigel Brookes fra Sutton Coldfield i Birmingham i England i hvert fald fundet ud af. Det skriver Metro.

Da han tilbage i 1999 fik en mappe fyldt med Pokémon-kort for at passe sin lillebror, havde han ikke de store følelser omkring dem, ligesom han faktisk ikke gik op i de dengang meget populære kort.

Sådan så brødrene ud, dengang Nigel fik Pokémon-samlingen. Foto: Ritzau Scanpix

Ikke tilfreds

Derfor var han ikke helt tilfreds med 'lønnen' for at babysitte sin bror.

Men nu kan han gnide sig godt og grundigt i hænderne, for det viser sig nemlig, at hans Pokémon-samling er en del penge værd.

Den dengang 13-årige Nigel lagde Pokémon-kortene væk og håbede på, at han en dag kunne sælge dem videre. Og det viser sig nu, at han faktisk kan tjene en ret stor sum penge.

Tjener kassen

Da han fandt kortene frem for nylig, ville hans egen lille datter give hele seks pund for mappen, og det fik Nigel til at få en professionel til at vurdere dem.

Det viste sig, at han mappen blev vurderet til at være svimlende 35.000 pund værd, svarende til små 290.000 kroner.

- Jeg var på tidspunktet skuffet over kortene, fordi de var en del af min fødselsdagsgave også, og jeg derfor syntes, at det var 'spild af gave', forklarer han om dengang, han modtog kortene.

Selvom de kunne blive dobbelt så meget værd , hvis han beholdt kortene i 20 år længere, så vælger Nigel at sælge dem nu. Foto: Ritzau Scanpix

- Jeg havde ikke regnet med, at de ville være 35.000 pund værd nu, lyder det fra ham, som nu er far til tre børn selv.

103 kort

Nigels samling lyder på 103 kort, som alle er i fremragende stand, købt i Wizards Of The Coast i USA og er første version af kortene. Derfor er prisen så svimlende høj.

Selvom Nigel har fået at vide, at kortene vil stige yderligere i værdi ovre de næste 20 år, så har han alligevel valgt at sælge kortene til en samler, så han og familien kan komme på en stor rejse.

- Det er ret skræmmende at have den samling. Tænk, hvis der var en oversvømmelse, de blev beskadiget, jeg mistede dem eller på en anden måde ødelagde dem, så ville de ikke være noget som helst værd, afslutter han.

De sjældne kort skal sælges på en auktion senere på måneden, og manden bag salget, Richard Winterton, fortæller, hvorfor de er så mange penge værd. Ifølge ham bliver samlingen nemlig set som 'den hellige gral' for Pokémon-fans verden over, siger han til Metro.