Se verdens højeste giraf: Så høj er den

En hangiraf ved navn Forest blev i går ved en ceremoni i Australia Zoo i Queensland i Australien kåret af Guinness World Record som verdens højeste giraf. Giraffen er hele 5,7 meter høj. Den kan faktisk se op over femmeter-vippen i en svømmehal.

Det skriver flere medier, heriblandt CNN

Irwin lange hals og store hoved tårner her over hans nye certifikat fra Guinness World Records. Foto: Australia Zoo.

Den 12-årige giraf Forest er så ranglet, at holdet fra Guinness World Record måtte skabe en specialbygget målestang for at måle giraffens højde helt korrekt. Den blev installeret i en ny beholder tæt ved giraffens hø i giraffens opholdssted i Australia Zoo. Det tog faktisk flere måneder at måle den nøjagtige højde blandt andet også ved hjælp af billeder og video-billeder. Det tog nemlig lidt tid, før Forest vænnede sig til den ny beholder med hø.

Forest blev faktisk født i Auckland Zoo i New Zealand i 2007 og blev herefter som to-årig flyttet til Australia Zoo, der bliver drevet af den kendte Irwin-familie. Mens Forest har opholdt sig i Australia Zoo, er han blevet far til hele 12 små giraffer.

Bindi Irwin, der er datter af den kendte afdøde tv-stjerne Steve Irwin, har fortalt følgende til Guinness World Records:

- Vores søde Forest er nu officielt blevet en del af Guinness World Records, fordi han er den højeste nulevende giraf i verden. Vi er stolte af vores tårnhøje fyr. Han har også et stort og varmt hjerte.