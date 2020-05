Sender advarsel: Pas på flyvende skildpadder på motorvejen

En kvinde fik sig noget af en forskrækkelse, da hun kørte på motorvejen i Georgia. Latonya Lark og hendes bror Kevin Grant kørte på motorvejen, da hun ud af øjenkrogen opdagede en genstand, som hun troede var en mursten, komme flyvende mod hendes bil.

Murstenen var på vej i høj fart direkte mod forruden og ramte lige ud for Kevin Grants ansigt. Da genstanden ramte bilen, forsøgte de to at skærme sig selv for skår fra bilruden, som gik itu. Genstanden penetrerede ruden og sad fast, hvilket var utrolig heldigt for Kevin, da han ellers ville have fået den i hovedet.

Latonya kørte ud i nødsporet og stoppede bilen for at se på skaderne, og det var først der, at hun opdagede, at det ikke var en mursten, som havde smadret hendes forrude.

Det viste sig at være intet andet end en skildpadde, som på besynderlig vis var fløjet ind gennem ruden.

Det viste sig at være noget mere specielt end en mursten, der ødelagde forruden på bilen. Foto: Privat

Den overraskede bilist lavede et opslag på Facebook af det uventede uheld for at advare andre bilister i området om de flyvende skildpadder.

I opslaget skriver hun blandt andet: 'Min største bekymring er, at hr. Skildpadde fik skylden for dette uheld, men han er ikke forsikret. Han blev eskorteret til et Wildlife-reservat, og jeg hænger på regningen.'

'Så vær opmærksom på flyvende skildpadder i Savannah. Min bror mistede næsten sit hoved. Udover at min puls steg op over taget, så har jeg det fint, men er forskrækket'.

Ifølge AJC overlevede skildpadden det frygtelige uheld, men mistede sine ben.