Sender hjerteskærende besked fra graven

Onsdag sov den britiske bodybuilder Gemma Sisson ind på hospice i armene på sit livs kærlighed, bodybuilder-træneren Ricky Moore.

38-årige Gemma Sisson fortalte i januar, at hun var blevet diagnosticeret med uhelbredelig kræft, efter hun siden 2017 havde kæmpet med kræft i æggestokkene, og at hun ikke havde langt igen.

Onsdag gav hendes krop op til stor sorg for hendes nærmeste. Men kun et par timer efter Gemmas død, så hendes familie og venner måbende til, da de over Facebook og Instagram modtog en rørende besked.

Beskeden var fra Gemma Sisson, som hun havde skrevet inden sin død og havde planlagt, at familien skulle få tilsendt virtuelt efter sin død.

'Hvis det her bliver postet, betyder det, at jeg endelig er død, efter flere uger hvor jeg har holdt for hårdt ud', skriver Gemma Sisson indledende i beskeden på de sociale medier.

'Selvom jeg er knust over at efterlade alle mine kære, er jeg så glad for at komme væk fra det, som denne lortesygdom har efterladt mig som'.

Gemma Sisson blev erklæret rask, men efterfølgende fandt lægerne en tumor i rygsøjlen på hende. Foto: Dan Rowlands / SWNS.com / Ritzau Scanpix

Håber at hjælpe andre

I beskeden understreger Sisson, at hun håber, at hendes kræftforløb vil give stof til eftertanke i sundhedsvæsenet.

Ved en scanning sidste år blev Sisson nemlig erklæret rask. Hun insisterede på at få en opfølgende scanning, og her fandt lægerne ud af, at de havde overset en række metastaser, og at der ikke var mere, de kunne gøre for Sisson. Hun var uhelbredeligt syg.

'Jeg håber virkelig, at ved at dele min kræfthistorie og ved at være fortaler for, at opfølgende kræftscanninger bliver gjort obligatoriske, at jeg har haft en positiv virkning, og hvis bare en person får hjælp i kølvandet på det her, vil jeg føle, at jeg har opnået noget godt', skriver hun og fortsætter med at sende en rørende hilsen til sin mand, Ricky Moore:

'Jeg kan virkelig ikke takke Rick nok for at have været ved min side hele vejen igennem og for at have givet mig en fantastisk mængde kærlighed og støtte gennem denne forfærdelige tid.

Hun fortæller videre, at hendes smerte nu er stoppet, og at hun er glad for, at hun har fået fred.

'Jeg er også taknemmelig for al den støtte, jeg har fået fra mine følgere på sociale medier. Hvis der er nogen, der skal lære noget af det her, så er det, at livet er kort, og at vi alle tror, at sådan noget her ikke vil ske for os. Jeg troede det samme, og lad mig fortælle jer nu, at det her kan ske for hver og en af jer, der læser det her', skriver hun og kommer med en opfordring:

'Så lev dit liv til det yderste, tag ikke noget eller nogen for givet, for ingen af os ved i virkeligheden, hvad der er rundt om hjørnet. Men jeg er virkelig glad for, at denne tid nu er ovre. Ses på den anden side, motherfucker', afslutter hun.

