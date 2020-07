Sjældent fænomen i Danmark

Hvis du kunne tænke dig at bade i selvlysende vand, så er det nu, du skal tage til Limfjorden.

For det er noget af en usædvanlig oplevelse, man kan få sig.

Mange steder i Limfjorden, er der nemlig konstateret noget rødligt vand. Det rødlige vand skyldes, at der er en slags alge i vandet, som er en flagellat, som hedder Noctiluca scintillans. Når den samles i store mængder, kan vandet se rødt ud, ligesom algen kan frembringe fænomenet morild, skriver miljøstyrelsen på deres hjemmeside.

Det er et vildt syn, når man kan opleve og aktivere morild. Billedet er taget i Herslev Havn ved Roskilde i august 2018. Foto: Ritzau Scanpix

Morild er et fænomen, hvor vandet i nogle områder, hvor algen er tilstede i høj nok grad, lyser op om natten, når vandet er i bevægelse. Det vil altså sige, at hvis du hopper i Limfjorden lige nu, vil vandet lyse op omkring dig.

I dagtimerne vil vandet således være rødligt, og om natten vil det være selvlysende ved bevægelse.

Til DR siger Michael Madsen, som er indehaver af Jyllandsakvariet i Thyborøn:

- Det er noget, man aldrig glemmer. Det er fuldstændigt vildt at opleve, hvordan alt lyser blåt omkring en, når man ligger der og plasker rundt.

Morild er ifølge Videnskab.dk millioner af selvlysende alger og alge-effekten bliver stærkere, når de små organismer tumles rundt af bølgerne eller mennesker. Foto: Ritzau Scanpix

Det er ikke ofte at morild kan opleves i Danmark, men for et par uger siden var det muligt at opleve fænomenet ud fra den jyske vestkyst. Nu er algerne altså at finde i Limfjorden.

Miljøstyrelsen tog prøver af vandet i sidste uge. Resultaterne kan berolige den skeptiske sjæl - vandet er hverken giftigt eller forurenet. Man skal dog huske tage en skyller, når man har været i vandet. Det oplyser styrelsen.