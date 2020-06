Sjældent syn: Kæmpeblæksprutte skyllet op på strand

Kæmpeblæksprutterne er yderst sjældent at se både i live men også døde

Det var noget af et syn, som mødte Adele Grosse og hendes mand, da de gik langs Golden Mile stranden i Britannia Bay i Sydafrika søndag 7. juni.

Parret fra Cape Town så en stor genstand ude i horisonten, og da de kom tættere på, kunne de se, at det var en 330 kilo stor kæmpeblæksprutte af arten 'Architeuthis dux'.

Blæksprutten blev taget ind på museet Iziko Museums of South Africa hvor dens DNA senere kan blive undersøgt. Foto: Iziko Museums of South Africa

Kæmpe krabat

Ikke nok med, at det store dyr vejede 330 kilo, så var den kæmpestore blæksprutte fire meter lang.

- Hold da op. Da jeg så den, mistede jeg virkelig pusten, fortæller Adele Grosse til Live Science om den noget anderledes søndagsgåtur.

- Det lignede et majestætisk forhistorisk dyr, lød det fra hende.

Ukendt dødsårsag

Parrets første tanke var at få det store dyr ud i havet igen, men det viste sig, at blæksprutten allerede var død.

Adele forklarede, at der ikke umiddelbart var nogen tegn på, at dyret var blevet angrebet af en haj eller et andet dyr, så dødsårsagen var ikke klar, men det sydafrikanske par har en mulig forklaring.

Sådan ser kæmpeblækspruttens mund ud. Det bliver kaldt for et næb. Foto: Iziko Museums of South Africa

- Vi havde store dønninger natten før, og som jeg forstår det, så har de store bølger skyllet det store dyr op på stranden i de tidlige morgentimer, forklarede hun.

Blæksprutten var cirka fire meter lang, men forskere mener, at den måske kan have været større end det. Faktisk kan en hun af samme art blive op til 18 meter lang. De kæmpe store blæksprutter er et sjældent syn, og ses meget sjældent i live, skriver Live Science.