Skal Kæmpe Eskimo have nyt navn? Her er svaret

Is-elskere verden over fik for alvor gang i debatten for nylig.

Her meldte det amerikanske isfirma Dreyer's Grand Ice Cream ud, at de ville ændre navnet på isen Eskimo Pie, som amerikanerne siden 1920 har kunnet nyde, da eskimo er en nedsættende betegnelse for inuitter og den øvrige oprindelige befolkning fra arktiske områder.

Den kommende navneændring blev modtaget blandet på de sociale medier, hvor mange mente, at det var på tide, mens andre følte, at ændringen bar præg af overdreven politisk korrekthed.

I den forbindelse spurgte Ekstra Bladet jer læsere, om I synes, at Unilever, der står bag det danske is-brand Frisko, bør ændre navnet Kæmpe Eskimo herhjemme.

Hele 93 procent af læserne så dog ingen grund til at ændre navnet.

Du kan stadig købe en Kæmpe Eskimo i de danske butikker. Foto: Jesper Stormly Hansen

Unilever har ikke ønsket at stille op til et telefoninterview med Ekstra Bladet, men Unilevers danske pressekontakt, Sandhya Forselius, har i stedet besvaret henvendelsen pr. mail.

Her lyder svaret blandt andet, at de ikke oplever, at de danske kunder er blevet krænket af navnet - men at de 'er parate til at lytte, forandre og tage vores ansvar, når vi ser, at vi kan bidrage positivt til mere ligestilling og inklusion - og en mere respektfuld verden'.

Umiddelbart tyder det ud fra svaret ikke på, at du i fremtiden skal vænne dig til at sige noget andet, når du skal bestille en Kæmpe Eskimo, selvom det altså ikke er en klar afvisning fra virksomheden bag.

Læs selv svaret og bedøm her: