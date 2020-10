Skræmmende møde: - Nej! Jeg er stor og farlig!

En ung mand optog et skræmmende møde med en puma-familie under en vandretur ved Slate Canyon i delstaten Utah.

Det skriver flere medier som CBS News.

Rundt om et hjørne fik den 26-årige Kyle Burgess først øje på to unger - hvoraf den ene løber væk.

Herfra går der ikke mange sekunder, før der pludseligt kommer en fuldvoksen puma-mor løbende mod Burgess, der tydeligt ser ham som en trussel.

Pumaen stoppede sit angreb kort før den nåede manden.

Lange seks minutter

Her blev det de måske seks længste minutter i Kyle Burgess liv, da han måtte gå baglæns ad vejen han kom, mens pumaen gik imod ham - og flere gange sprang hun aggresivt frem.

Han gjorde sit bedste for ikke at virke bange og måtte råbe af dyret, hver gang den sprang til angreb.

'Nej! Skrid af helvede til! Gå væk! Vær sød at gå væk! Jeg er stor og farlig!', råbte han blandt andet til dyret.

'Dude, jeg har ikke lyst til at dø i dag. Gå med dine unger'.

Efter seks anspændte minutter, kastede Burgess en sten mod pumaen, der løb væk.

- Og så var det forbi. De seks minutter føltes som så lang tid, siger Kyle Burgess til CBS News.

Gjorde hvad han skulle

Kate Remson fra organisationen 'Living with Lions' forklarer CBS News, sådanne møder er sjældne, og at Kyle Burgess gjorde mange af de anbefalede ting i situationen - som ikke at vende ryggen til pumaen. Pumaen jagtede ham ikke, men ville have ham væk fra ungerne, så det var rigtigt at fjerne sig.

- Pumaer angriber ikke mennesker med mindre de føler sig truet eller bange, siger hun.