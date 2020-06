Skræmmende nyhed: Koalaer kan være uddøde om 30 år

Ny rapport afslører, at koalaerne kan være forsvundet fra New South Wales inden 2050

Medmindre der bliver taget nogle drastiske skridt for at undgå det, så kan koalaer være uddøde som art i den australske stat New South Wales inden for de næste 30 år.

Sådan lyder det i en rapport fra regeringen i New South Wales, som blandt andre australske ABC omtaler.

Rapporten er netop udgivet, og er udarbejdet efter en undersøgelse af statens koalabestand og koalaernes naturlige habitater.

I rapporten vurderes det, at mindst 5000 koalaer i New South Wales døde i bush-brandene, som hærgede flere måneder fra slutningen af 2019.

The final report of NSW Parliamentary Inquiry into Koala Populations & Habitat will be tabled today. I'm joining committee members @ShayneMallard, @PennySharpemlc, @MarkPearsonMP for a press conference 11am. #NSWPol https://t.co/CAvDTJ9sB8 pic.twitter.com/oObegynY8I — Cate Faehrmann (@greencate) June 29, 2020

- Det, der er blevet lysende klart i løbet af denne undersøgelse, er, at uden regeringens øjeblikkelige indblanden, vil koalaen være uddød i New South Wales inden 2050, siger Cate Faehrmann, der er miljøaktivist og medlem af parlamentet for partiet Greens. Hun mener ikke, at de strategier, regeringen allerede har for at beskytte koalaerne, virker, og henviser til, at rapporten indeholder 42 konkrete anbefalinger, som statens regering nu vil tage stilling til.

- Regeringen skal skabe incitament for landmændene, så de bliver betalt mere for at beskytte træerne på deres jord, i stedet for at fælde dem, siger Cate Faehrmann til ABC.

Matt Kean, der er miljøminister i New South Wales takker komitéen, der har udarbejdet koalarapporten, men afslører ikke, om regeringen har planer om at gøre brug af nogen af anbefalingerne.

- Forrige sæsons bushbrande havde en ødelæggende indvirkning på vores koalabestand. Koalaer er et ikonisk australsk dyr, der er anerkendt over hele verden og en nationalskat, som vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at beskytte for fremtidige generationer, siger Matt Kean.

