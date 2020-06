Skræmmende spøgeri? Fitness-maskine træner selv

En fitness-maskine til skuldertræk fik politiet til at spærre øjnene op, da den bevægede sig, uden at nogen brugte den

Den hvide fitness-maskine stod i mørket i en park i Indien og bevægede sig voldsomt helt af sig selv, uden at nogen benyttede den såkaldte 'skuldertræk-maskine' på et udendørs fitness-område i parken. Politiet dukkede op for at se det usædvanlige syn og spærrede med forbløffelse øjnene op sammen med andre nysgerrige folk, der flittigt filmede fænomenet med deres mobiltelefoner.

Flere videoer af den mystiske spøgelses-maskine gik hurtigt verden rundt og blev flere steder præsenteret som en mulig paranormal hændelse.

Ekstra Bladet viser øverst i artiklen en video af fænomenet, som vi har skaffet via nyhedsbureauet AP/SWNS.

Den tidligere cricket-spiller Aakash Chopra lagde også videoen ud på Twitter, hvor han blandt andet skrev følgende:

'Angiveligt fandt dette sted i Uttar Pradesh. Hvem er det, der træner??'

Apparently this happened somewhere in UP. Received via WA. Who’s exercising?? pic.twitter.com/Vbmqlsd0mz — Aakash Chopra (@cricketaakash) June 12, 2020

I diverse medier og i opslag på diverse sociale medier har der også været uklarhed om, hvor den usædvanlige hændelse fandt sted. Nogle mener, at det foregik i bydelen Rohini i den nordvestlige del af storbyen Delhi. Andre mente, at det skete i Kanshiram Park i Jhansi Nandanpura-området i Uttar Pradesh.

Det indiske medie 'The Logical Indian' undersøgte herefter, om historien var fake news, og kom frem til følgende konklusion.

Med henblik på paranormal aktivitet er historien vildledende. Ifølge mediet Indian Today har en talsmand fra politiet udtalt, at der ikke er tale om paranormal aktivitet. Fitness-maskinen var blevet smurt med alt for meget olie, hvilket var medvirkende til den usædvanlige hændelse. En sikkerhedsvagt, der har arbejdet i parken i otte år, fortæller også, at der aldrig har været observeret paranormal aktivitet i parken, mens han har arbejdet der.

Derudover har politiet i Jhansi sendt en udtalelse ud til pressen, der afviser paranormal aktivitet. Denne udtalelse bekræfter samtidig, at hændelsen fandt sted i en park i Jhansi.

Men det er altså stadig væk lidt spooky.