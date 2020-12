Skræmmende TikTok-video kan koste ham dyrt

Angel Moises Rodriguez-Gomez er gået viralt, men det er ikke noget, han har grund til at juble over.

Årsagen er en skræmmende TikTok-video, hvor han brød ind i en lejlighed til en 25-årige kvinde, som var i fuld gang med at filme en dans til det sociale medie.

Hannah Viverette fra Maryland i USA delte efterfølgende videoen på TikTok. Her kan man se hende danse alene, da en mand pludselig tvang sig adgang fra balkonen.

Hun slap dog væk og fik tilkaldt politiet, der sigtede 36-årige Angel Moises Rodriguez-Gomez for indbrud, overfald og stalking.

Men det kan meget vel få endnu større konsekvenser for ham.

Kvinde fanger stalker på TikTok-video

Angel Moises Rodriguez-Gomez er i store problemer med de amerikanske myndigheder. Foto: Hagerstown Politi, Maryland

TMZ skriver fredag, at han efter anholdelsen er kommet på radaren hos de amerikanske immigrationsmyndigheder, ICE, der torsdag anholdt ham, efter politiet lod ham gå mod kaution.

ICE fortæller til mediet, at han er mexicansk statsborger og opholder sig ulovligt i USA. Derfor skal myndighederne nu vurderer, om han skal smides helt ud af USA.

Går verden rundt: Kan du se hvorfor?

Det glæder Hannah Viverette sig over, efter hun i flere dage er gået nervøs rundt, da hun opdagede, at Angel Moises Rodriguez-Gomez faktisk boede i samme boligkompleks som hende.

Hendes advokat, Symone Redwine, fortæller til TMZ, at Hannah er ekstremt lettet over, at han nu bliver tilbageholdt, men at hun alligevel ikke bliver boende.

- Hun fortsætter med at lede efter et sikkert hjem, hun har råd til, og hun ser frem til at fortsætte terapi og selvforsvarsundervisning, siger advokaten.