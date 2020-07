Smadrede Lamborghini 20 minutter efter køb

En splinterny Lamborghini til en værdi af 1,6 millioner kroner blev for nylig totalskadet på en motorvej i området omkring den engelske by Leeds i forbindelse med et voldsomt sammenstød med en varevogn.

Sammenstødet skete kun 20 minutter efter, at Lamborghinien var rullet ud af den bilforretning, hvor den var købt.

Det skriver flere medier heriblandt New York Post, Motor 1 og Metro.

Her ses Lamborghinien på motorvejen i nærheden af Leeds. Ritzau Scanpix.

Ejeren havde netop købt sin flotte, lækre Lamborghini Huracan og kørte stolt ud på vejene. Men pludselig kunne han mærke, at der var en mekanisk fejl i bilen, der forårsagede, at den pludselig stoppede på en motorvej

På billeder fra ulykkesstedet kan man se, at sammenstødet var så voldsomt, at Lamborghinien mistede sit ene baghjul, da den blev ramt af en bagvedkørende bil.

Politichefen Richard Whiteley fra politiet i West Yorkshire siger følgende om trafikulykken:

- Det er kun en bil. Men i dette tilfælde var det altså en splinterny Lamborghini, der pludselig stoppede på motorvejen på kørebane 3 på grund af en mekanisk fejl. Herefter blev Lamborghinien ramt bagfra af en bilist, der ikke havde nogen skyld i ulykken. Bilisten, der kom kørte op i Lamborghiniens bagparti, blev lettere skadet i hovedet. Men det drejer sig ikke om en alvorlig skade, forklarer politichef Richard Whiteley.