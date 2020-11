Stjernekok: En dødssynd at lave and sådan

I aften starter 'MasterChef Jul', og det falder sammen med, at det er mortensaften. Derfor har Ekstra Bladet spurgt programmets dommere, hvad man IKKE skal gøre med sin and

I aften er det mortensaften, og derfor sætter familien Danmark deres tand i en and.

Det falder sammen med, at der er præmiere på programmet 'MasterChef Jul', og derfor er det nærliggende at spørge mesterkokkene, som er dommere i programmet, hvordan man skal tilberede sin and - og hvad man IKKE skal gøre.

Skær den op

Når det kommer til anden, så er der ifølge stjernekok Thomas Castberg en ting, man skal holde sig fra.

- Jamen i princippet synes jeg, den måde, man laver and til jul og sikkert også mortensaften, er en dødssynd. Det er det samme, når man laver kylling - du har nogle stykker kød siddende på det her stakkels fjerkræ, som på ingen måde skal have samme tilberedning. Så et af dem bliver du nødt til at ofre.

- Jeg skiller jo altid anden ad. Jeg vil altid stege bryster og lår for sig, for hvis jeg steger lårene så meget, som de skal have, så ødelægger jeg brystet, og hvis jeg steger brystet så meget, som de skal have, så er lårene rå.

- Man skal simpelthen lige finde kniven frem?

- Jeg ville skære lårene fra. Jeg ville faktisk confitere dem, men det er bare mig. Man kan sagtens bare stege dem. Og så ville jeg stege brystet på benet, så det bliver siddende på skroget og bliver lavet færdig. Så det bliver rigtig lækkert og saftigt.

- Det gælder faktisk alle fjerkræ - bryster og lår skal ikke have det samme. Det gælder også kylling, vagtler og duer, siger Thomas Castberg.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Udfordret af meddommer

Thomas Castbergs udmelding bliver dog udfordret lidt af hans meddommer Jakob Mielcke.

- Jeg synes, der er mange måder at lave and på. Det er mig, der laver julemiddagen hvert år, og jeg laver altid flæskestegen på nogenlunde samme måde. Men ænderne tror jeg næsten, jeg laver på en forskellig måde hvert år.

- Sidste år lavede jeg en fuldstændig old-school and juleaften, som min bedstemor ville have gjort, hvor alt er helt fuldstændig gennemstegt og kødet falder fra benene. Der plejer en type som mig at sige, at sådan vil jeg gerne have benene, men brystet vil jeg gerne have lyserødt, så da ville man skille tingene ad og lave dem hver for sig.

- Men du ville ikke altid skille dem ad?

- Nej, det ville jeg ikke.

- Men hvis man lige er kommet hjem fra arbejde, og man står og skal lave en and, så ville jeg nok overveje at dele tingene op og lave lår for sig og bryst for sig. Jeg går også ud fra, det var det, Castberg sagde.

- Ja, han mener, det er en dødssynd at lave hele anden samtidig.

- Jamen så vil jeg godt udfordre ham lidt, fordi jeg vil sige, at når man laver gammeldags and, så er det bare en anden stil. Det er svært at sige, hvad der er bedst - opera eller jazz.

- Men hvis du ikke kan finde ud af at sætte den lige i skabet, når du laver en rosastegt and, og skindet for eksempel er råt og blødt, så er det ikke lækkert. Og hvis du laver en tør and, så er det heller ikke lækkert.

- Hvis du kan finde ud af at lave en gammeldags stegt and, der er helt fuldstændig sådan, at kødet bare falder af benet, så kan det også et eller andet. Det tror jeg faktisk, jeg skal lave i år, siger Jakob Mielcke.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Rigeligt med smør

Selvom en and består af omkring 30 procent fedt, så skal man ikke holde igen med at tilføje fedtstof, når man tilbereder sin andesteg.

Det mener Jesper Koch, der ud over at være dommer i MasterChef er kulinarisk direktør på det mondæne Alsik Hotel i Sønderborg.

- En and kan let blive overstegt, og så bliver den tør. Derfor er det vigtigt at hælde godt med fedtstof over den, mens den steger. Man skal i det hele taget tage god vare på sin and, siger Jesper Koch til Ekstra Bladet.

Faren ved at fyre en hel and i ovnen er, at lårene ikke bliver tilberedt nok eller at brystet bliver tørt.

- Så den bedste løsning er måske at servere confiterede andelår og så stege nogle bryster rosa. Så forkæler man sine gæster, siger Jesper Koch, der selv ville bruge et nærmest Brødrene Price-agtigt kneb, hvis han skulle stege en hel and.

- Jeg ville smøre den godt ind smør og give den godt med krydderier. Og så ville jeg fokusere på, at kødet fra stegt perfekt frem for at skindet er sprødt. Så er det bedre at finde et andet sprødt element at servere end skinnet, siger han.