Stofmisbrugers ekstreme forvandling: Se ham nu

For to år siden var han dybt afhængig af stoffer og alkohol - se ham nu efter 745 dage uden misbrug

Den unge amerikaner Travis Robinson er i den grad gået viralt på Twitter, hvor han har fået 847.000 likes for et opslag, hvor han viser et billede frem.

Billedet viser Robinson for to år siden - hærget og dybt afhængig af stoffer og alkohol. Travis sammenligner det gamle billede med et frisk billede af ham selv efter 745 dage uden nogen former for misbrug. Og her ser han både frisk og frejdig ud samtidigt med, at han har fået en meget mere sund hud.

Det skriver flere medier heriblandt Metro

Til billedet på Twitter skriver Travis følgende:

'Kom så!!! Det er vildt. Jeg plejede at lignede en død mand fucking hele tiden. Nu er jeg endelig i live'

Til venstre: Travis for ca. to år siden. Til højre: Travis efter 745 dage uden misbrug. Foto: Twitter/Travis Robinson.

Travis opslag blev også lagt ud på internet-mediet Reddit, hvor det også fik stor opmærksomhed.

Den unge amerikaner var stærkt afhængig af opiater og alkohol. Men på billederne kan man tydeligt se hans ekstreme forvandling efter 745 dage på vandvognen og uden stofmisbrug.

Da Travis' Twitter-opslag blev lagt ud på Reddit fik det hurtigt mere end 800 kommentarer, hvor Travis af flere brugere blev rost til skyerne. Flere udtrykte deres glæde over, at Travis var kommet så flot ud af sit misbrug.

En bruger skrev følgende:

- Den fyr, der tog sig så gevaldigt sammen, fortjener stor anerkendelse.

Travis svarede også på kommentarerne på Reddit og forklarede blandt andet:

- At blive 'clean' er det hårdeste, jeg har prøvet i mit liv. Jeg tilbragte halvandet år på et afvænningshjem, fordi jeg ikke stolede på mig selv.

Da Travis kom ud fra afvænningshjemmet begyndte han at bruge en mobil app ved navn 'Jeg er ædru', hvor han dagligt kunne spore sin fremgang. Den unge amerikaners helbred blev i øvrigt også bedre på andre områder. Travis forklarer nemlig, at han stoppede med at drikke sodavand og spise fast food.

- Jeg drak tonsvis af vand, fortæller Travis.

Her kan tydeligt se, hvor frisk og sund Travis er blevet på 745 dage. Foto: Twitter/Travis Robinson.