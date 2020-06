Sugarbabe i opråb: Kan føre til voldtægt

Influenceren Fie Laursen bragte sindene i kog hos både kolleger og politikere, da hun for nylig reklamerede for sin sugardating-profil på Instagram.

Og heller ikke blandt dem, der har prøvet sugardating på egen krop, er der forståelse for reklamen, som er nået ud til Fie Laursens mange unge følgere.

Ekstra Bladet har vendt sagen med to kvinder, som begge har erfaring med sugardating.

Sugardater 1

Alexandra på 27 år har sugardatet, siden hun var 22 år. Hun har både mødt mænd på Tinder og på forskellige sugardating-websites.

- Det er en dårlig idé (at reklamere for sugardating, som Fie Laursen har gjort, red.). Når man er så ung, for eksempel når man er 17 år, ved man ikke, hvad man vil, og man kan let blive brugt af ældre mænd. Unge kvinder er tit meget naive, og de har måske aldrig haft seriøse forhold. De ved ikke, at når man har et forhold, skal der være tillid, det skal ikke bare være sex og penge, siger hun.

Ekstra Bladet er bekendt med Alexandras fulde navn og identitet.

Alexandra ser sine sugardaddies et par gange om måneden. Foto: Linda Johansen

Bekymret

Alexandra er bekymret for de unge piger, som kun ser reklamen og de penge, man kan tjene, uden at tænke over, hvad der kan ske.

- Hvis en 16 eller 17-årig pige hører, at man kan få 5000 kroner for tre eller fire timer, så tænker hun bare på alt det, hun kan købe. Men manden kan jo bare låse døren på hotellet og voldtage hende.

- Det er en reel risiko, så jeg vil ikke anbefale reklamer på den måde. På nogle hjemmesider skal man sende et billede af sit pas, når man opretter en profil, men det er ikke alle steder, der verificerer på den måde. Der findes nogle luskede sider, og det burde ikke være tilladt, siger hun.

Selv sørger Alexandra altid for at baggrundstjekke manden, inden hun møder ham. Hun har også altid mindst et møde, hvor de bare drikker kaffe eller får en drink og lærer hinanden bedre at kende.

Det er ikke sugardating

Der er ifølge Alexandra flere ting ved Fie Laursens reklamer, der viser, at der formentlig er tale om et rent marketingsstunt.

Blandt andet linkede Fie Laursen til sin profil, hvor hun havde sat et par af sine trusser til salg.

- De ville gerne have den shitstorm, for før det var der sikkert ingen, der kendte til hjemmesiden. Sådanne ting eksisterer ikke i virkelig sugardating. Der er ingen, der gør sådan. Hvis man sugardater seriøst, sender man heller ikke nøgenbilleder eller videoer, man mødes i virkeligheden og nyder hinandens selskab. Det andet er bare barnligt, og det handler bare om at skabe opmærksomhed, siger hun.

- Det lyder jo godt med penge, middage og rejser, også når du fortæller om det. Tænker du nogensinde på, om du kan være med til at lokke yngre piger ud i noget?

Alexandra har sugardatet siden hun var 22 år. Foto: Linda Johansen

- Det er derfor, jeg siger, at man skal have respekt for sig selv. Du skal kende den mand, som du skal være sammen med og stole på, at han ikke vil gøre noget forkert mod dig. Hvis man er så ung, er man ikke udviklet. Man tænker bare 'wow, jeg kan rejse verden rundt', men der er meget mere i det. Man skal være sammen med manden 24 timer i døgnet, og man er nødt til at kunne tale med ham om noget.

Red Barnet: - Det er meget bekymrende Ifølge Kuno Sørensen, som er psykolog og Red Barnets ekspert i området vold og seksuelle overgreb mod børn, er Fie Laursens adfærd på Instagram direkte bekymrende. - Det er meget bekymrende, fordi hun som influencer står som et forbillede og ideal for mange unge, og når hun på den måde positivt omtaler sugardating, kan det trække sårbare unge ud i sugardating, siger han til Ekstra Bladet. Selvom Kuno Sørensen ikke kender til undersøgelser, der direkte kortlægger effekten af et opslag på for eksempel Instagram hos unge følgere, mener han, at særligt Fie Laursens indflydelse på socialt udsatte unge er foruroligende. - Forhåbentlig er der mange af de unge følgere, der bare rynker på næsen og tænker, at det ikke er noget for dem, men vi har en bekymring, fordi hun har en høj status hos mange og især hos socialt udsatte og sårbare unge, siger han. Og fænomenet sugardating er også i sig selv ifølge Kuno Sørensen ganske alvorligt og problematisk. - Man stiller sig selv og sin krop til rådighed mod oplevelser og penge, og det ligger så tæt op ad prostitution, at vi er rigtig bekymrede for, at det kan lede sårbare unge ud i reel prostitution. - I starten er det spændende og interessant, men man finder ud af i længden, at man bare er en vare, som bliver købt for penge, og det er en oplevelse, der går hårdt ud over selvtilliden, siger han.

Sugardater 2

Ekstra Bladet har også været i kontakt med Karoline på 30 år, der har sugardatet i et og halvt andet år. I dag er det fire år siden hun sidst sugardatede.

Hun tager også afstand fra disse reklamer, men af andre årsager.

Karoline fremstår som anonym, men Ekstra Bladet er bekendt med hendes fulde navn og identitet.

Karoline er 30 år gammel og tidligere sugardater. Hun har aldrig modtaget andet end penge fra sine sugardaters. Foto: Anita Graversen.

Hun mener ikke, at det er selve reklamerne for sugardating, der er problemet, men mere måden samfundet ser på sugardating. Derfor synes hun også, at det kan være problematisk at reklamere for.

- Jeg ved ikke om, jeg synes det er okay at reklamere for. Det, der kan være farligt ved det her, det er den måde vi ser på sugardating og relationen mellem mand og kvinde. Synet bliver hurtig forvrænget, når man sugardater, siger hun til Ekstra Bladet.

Hun er træt og frustreret af måden sugardating bliver fremstillet på.

Derfor tager hun også afstand fra den måde Fie Laursen har valgt at reklamere på. Karoline mener nemlig, at samfundet syns skal ændres, hvis sugardating skal accepteres. Det mener hun ikke er tilfældet ved den måde, der bliver reklameret på.

- Der er ikke noget i vejen for at snakke om, at det ikke er så forfærdeligt som mange mennesker, godt kunne tænke sig, at det var. Men direkte reklamere for det, er der ingen årsag til. Det bliver hurtigt fremstillet forkert, siger hun.

Når der reklameres for sugardating, er du så ikke nervøs for, at det kan føre til noget forkert?

- Den her fremstilling med, at sugardating er skadeligt og, at det er nemt for sårbare piger at komme ud på et sidespor, det tror jeg ikke på. Det har jeg ikke selv oplevet fortæller Karoline til Ekstra Bladet.

- Hvad skulle det føre til? Man skriver jo med dem, inden man mødes. Man tager stilling til om man vil mødes med manden, inden man ser ham. Det er det samme, som hvis du skal på tinderdate. Der er jo nogle forudsætninger.

Karoline mener at lige så snart der bliver talt omkring sugardating, bliver det ofte sammenlignet med prostitution og ifølge hende, er det der det store problem ligger.

Karoline er træt af den måde måde sugardating bliver fremstillet på. Foto: Anita Graversen.

