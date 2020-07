Svimlende beløb: 26-årige Mark sætter Pokémon til salg

Picachu, Charmander og Raichu. For 20 år siden kunne man fristes til at tro, at autostavningen var slået fejl, men i dag ved de fleste, at de spøjse navne dækker over Pokémons eventyrlige karakterer.

Karakterer, du blandt andet kan møde i bøger, computerspil og spillekort. Og i dag er nogle af sidstnævnte gået hen og blevet rigtig mange penge værd.

Det er 26-årige Marks samling et glimrende eksempel på, skriver DBA Guide. Mark Kristiansens samling tæller nemlig Pokémon-kort, der er så dyre, at du i nogle tilfælde skal punge ud med hele 36.000 kroner for blot ét enkelt kort.

I pakken lå der et Pokémon-kort til en værdi af hele 36.000 kr. Chancerne for, at Mark fandt det kort i pakken, var kun 2 procent. Foto: Julie Schoen

Men du kan selvfølgelig også købe dig til ”merrabat” hos Mark fra Århus, for hvis du køber en hel boks, bestående af 36 små pakker med Pokémon-kort i, skal du ”kun” af med 115.000 kroner.

Et køb, du lige nu kan gøre dig hos samleren, for han har nemlig netop sat den 115.000 kroner dyre Pokémon-boks til salg på DBA.

115.000 kroner for Pokémons, du kun kan gætte dig til

Når du køber noget dyrt, ved du i det mindste, hvad du får. Men sådan er det ikke, hvis du køber Marks dyre Pokémon-boks. Her ved du, hvad du muligvis kan være heldig at få. Og så er resten op til sandsynlighedsregning og held.

Nu mangler han bare en køber. Foto: Julie Schoen

Boksen er nemlig fabriksforseglet, hvilket betyder, at den aldrig har været åbnet. I pakken gemmer der sig 36 uåbnede pakker, som hver indeholder 10 Pokémon-kort. Men hvilke kort, der gemmer sig i pakkerne, ved man ikke. Ikke engang Mark ved det.

Og det var jo en del af spændingen dengang, man købte Pokémon-pakker i folkeskolen. Måske indeholdt pakken alene kort, du allerede havde i din samling, og sådan kunne købet ende med at være forgæves.

Derfor er Booster-pakken 115.000 kroner værd

Selvom du køber i blinde, hvis du erhverver dig Marks Booster-pakke, er der alligevel nogle forhold, du kan være sikker på:

Pakken indeholder i alt 360 Pokémon-kort, og de er alle 1st edition. Boksen er nemlig fra 00’erne, og sådan er du altså sikret indhold med de helt gamle Pokémon-kort, som mange nok husker fra deres barndom.

Dermed kan du være heldig at finde kort med Tyranita, Umbreon og Espeon som 1st edition-kort. Hvis en af dine pakker eksempelvis gemmer på Pokémonen ’Charizard’, har du allerede tjent de første 26.000 kroner hjem. Det er nemlig hvad 1st edition Blame’s af Charizard i PSA 10 (i perfekt stand, red.) er værd.

- Når PSA-gradingen har 10, betyder det, at kortet er i så god stand, som det kan være, fortæller Mark.

Og en høj PSA-grading er du naturligvis som køber garanteret, hvis du køber en fabriksforsejlet Pokémon-pakke.

- I hver tredje pakke er der et holografisk kort, fortæller Mark til DBA Guide, der understreger, at de holografiske kort i dag repræsenterer en høj værdi.

Han vil have 115.000 kr. for sin Pokémon. Foto: Julie Schoen

Med 36 pakker i Marks 115.000 kroner dyre boks, er du altså sikret 12 holografiske kort, eller ’Holo-kort’, som Mark kalder dem. De går også under navnet ’glimmerkort’.

- Hvis du samler på Booster-bokse og Booster-pakker, og godt kunne tænke dig at åbne kort fra nogle af de mest legendariske, gamle pakker fra WOTC-tiden, har du nu muligheden, fortæller Mark.

Dette kostede Marks boks fra ny

Du skulle bare have samlet på Pokémon dengang i 00’erne, for så ville du i dag have gjort dig nogle gode investeringer.

Marks Booster-boks er produceret i 2001, og dengang kostede én pakke 35 kroner. I Marks boks er der som skrevet 36 pakker, hvilket vil sige, at boksen egentlig kun har kostet Mark 1.260 kroner, såfremt han selv havde anskaffet sig den for 20 år siden.

- Boksen er den første udgave af Neo Discovery-boksen, der er udkommet. Jeg har ikke fundet en eneste anden boks af den her variant til salg i verden, fortæller Mark og fortsætter:

- Boksen er yderst sjælden. Den er virkeligt noget af et samlerobjekt, du har muligheden for at erhverve dig her. På grund af fabriksforseglingen er du sikker på, at de 36 pakker er ægte.

Disse Pokémon samler Mark på

Som barn i folkeskolen, samlede han ligesom sine venner på Pokémon-kort. Men ligesom så mange andre, stoppede han i takt med, at alderen kaldte på andre interesser.

Men mange år efter kom Pokémon igen ind i Marks verden og samlerbog. En tur i et fjeld i Norge fik ham til at tænke tilbage på sine Pokémon-kort, og han blev helt nostalgisk og fik lyst til at samle igen.

- Husker du følelsen af at åbne en Pokémon-pakke? Chancen for at få et holokort – det bedste, så du kunne løbe hen i skolen og sige: ’Her har jeg den’, fortæller Mark.

Kort efter besøgte han DBA og købte en masse kort, der kunne sætte fut i samlingen igen.

Det er nu omkring en håndfuld år siden, og i dag er Marks samling stor.

- Jeg startede med at samle på løse kort, derefter begyndte jeg at samle på forseglede produkter, fortæller han.