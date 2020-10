Svimlende beløb: Danmarks dyreste hus er solgt

Danmarks dyreste villa er netop solgt for 150 millioner kroner

Coronakrisen har ikke sat en kæp i hjulet for boligmarkedet, som buldrer afsted med rekordmange salg.

En 825 kvadratmeter stor villa i liebhaverforstaden Vedbæk nord for København er blevet solgt – og her er der betalt et svimlende beløb: Nøglerne til villaen har nemlig skiftet bukselommer efter en handel til 150 millioner kroner.

Det skriver boligvisningssiden Boliga.dk på baggrund af handlens tinglysning, der lige er gået igennem.

Hushandlen er således den dyreste, der nogensinde* er indgået på dansk jord.

Slår rekord med millioner

Hidtil var den dyrest solgte villa i Danmark nemlig Bella Vista på Hambros Alle i Hellerup, der i 2008 blev solgt for 75 millioner kroner. Den nye handel slår således den gamle rekord med 100 procent - 75 millioner kroner.

Handlen er netop blevet tinglyst, og af denne fremgår det, at det er liebhavermæglerfirmaet Ivan Eltoft Nielsen, der står bag salget af villaen, der ikke var udbudt på det offentlige boligmarked.

Overfor Boliga.dk bekræfter Ivan Eltoft handlen, som han dog ikke har yderligere kommentarer til:

- Ja, jeg kan bekræfte, vi har solgt ejendommen. Ejendommen er solgt som et diskret salg via vores netværk.

Ifølge Boligas oplysninger fordeler huset sine mange kvadratmeter på 21 værelser, dertil kommer en kælder og et grundareal på mere end én hektar. Adressen går helt ned til Øresund og har desuden sin egen tennisbane og et strandstykke.

*Boliga.dk har kendskab til og data for alle tinglyste bolighandler foretaget siden 1992.