Tvillinger gift med tvillinger: Nu er de gravide

Ud over at blive fætre eller kusiner kommer børnene også til at være genetisk søskende

Det kan næsten ikke blive mere underligt - eller mere amerikansk.

De enæggede tvillinger Brittany og Briana, der er gift med de enæggede tvillingebrødre Josh og Jeremy Salyers, har netop annonceret, at de er gravide.

Det gør de på det sociale medie Instagram.

Parrene, der skabte overskrifter, da de var med i et tv-program, hvor man fulgte deres lidt specielle situation, annoncerede graviditeterne med et 'Baywatch'-foto.

'Gæt engang! Begge par er gravide', skriver de indledningsvist til billedet, hvor de er det karakteristiske 'Baywatch'-tøj.

'Vi er så glade og taknemmelige for at få de her overlappende graviditeter og for at dele nyhederne med jer alle. Vores børn kommer ikke kun til at være fætre og kusiner, men de kommer til at være fuldstændig genetisk søskende. Vi kan ikke vente med at møde dem, og at de skal møde hinanden', lyder det.

Nyheden om babyerne kommer to år efter, at parrene blev gift.

Brylluppet fandt sted under 'tvillinge-dage festivalen' i Ohio, som også er der, hvor parrene mødtes første gang.

De blev viet af to enæggede tvillinge præster, og deres ceremoni havde temaet tvilling.

Brittany udtalte i forbindelse med brylluppet, at parrene glædede sig til at bo i det samme hus sammen og opfostre deres børn sammen.

Det er dog endnu uvist, om kvinderne er gravide med tvillinger også.