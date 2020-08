Tysk lovforslag: Hunde skal luftes to timer om dagen

Den tyske landbrugsminister Julia Klöckner vil nu kæmpe for, at 9,4 millioner tyske hunde får mere motion

De tyske hunde-ejere vil angiveligt allerede til næste år få ordre til at lufte deres hunde to gange om dagen, og hver gang skal de bruge mindst en time på hunde-lufteriet.

Den tyske landbrugsminister, Julia Klöckner, har nemlig udtalt, at hun vil introducere en ny lov baseret på den kendsgerning, at mange af Tysklands 9,4 millioner hunde ikke får tilstrækkelig motion.

Det skriver flere medier - heriblandt The Guardian og det tyske medie Tagesschau.

Hundenes bedste ven, den tyske landbrugsminister, Julia Klöckner, vil kæmpe for, at alle tyske hunde får meget mere motion. Foto: Ritzau Scanpix.

Ifølge de kommende nye regler under den såkaldte 'Hundeverordnung' vil det ikke bare være nok at tage en hurtig tur rundt om blokken, så hunden kan tisse af op ad en lygtepæl. Nu kræves der to timers effektiv motion og hunde-luftning dagligt.

Julia Klöckner fortæller, at de nye regler vil være baseret på videnskabelige undersøgelser, der viser, at hunde har brug en vis mængde aktivitet dagligt samt kontakt med miljøer, der stimulerer dem - heriblandt andre dyr, natur samt mennesker.

Her bliver to hunde luftet i et skovområde. Foto: Shutterstock.

Hunde må ifølge de nye kommende regler heller ikke være alene hjemme hele dagen. Der skal være en person, der ser til hunden flere gange om dagen.

- Hunde er ikke en slags legetøj, man bare kæler med. De har også deres egne behov, som der skal tages højde for, siger landbrugsministeren.

Den kommende lov og de nye regler har skabt kæmpe debat i Tyskland.