Ubehageligt: Bader i bilvask

En australsk mand tog det til ekstremerne, da han - tilsyneladende i kådhed - ville sikre sig en grundig rengøring.

Sammen med en kammerat fik han adgang til en bilvask, hvilket førte til at den helt nøgne mand måtte spules af vennen.

Det hele blev fanget af virksomhedens overvågningskamera, og den video har nu set dagens lys, da Parkland's Car & Dog Wash i Queensland, Australien, har valgt at offentliggøre den.

Ejeren, Geoff Bowen, siger til news.com.au, at han så vandslangen ligge på jorden, da han mødte ind, så han besluttede sig for at tjekke overvågningskameraet.

Ifølge Geoff Bown havde manden befundet sig i bilvasken for dernæst at søge mod selvbetjeningsområdet - sandsynligvis i store smerter grundet kemikalierne.

- Det første, der kommer ud, har en høj pH-værdi, der opløser snavs og fugleklatter. Det næste har en lav pH og neutraliserer. Han befandt sig i maskinen og blev ved med at flytte sig, så sensorerne opdagede, at noget var galt og lukkede ned.

- Han må have følt det brænde. Det vil være som at putte chilisauce på din hud, siger Geoff Bowen.

På Facebook ønsker han ligeledes den unge mand en god og hurtig bedring.

