Ung samler: 17-årige Anders kan ikke få nok af Coca-Cola

Fortnite, Instagram og tøser. Det plejer at være emner som disse, 17-årige drenge har på hjernen. Men det gælder ikke Anders.

Hans hjerte banker for Coca-Cola. 17-årige Anders Nikolajsen fra Vinderup i Vestjylland er så glad for brandet, at hele hans værelse og tilværelse er fyldt med det røde og hvide logo.

Når Anders skal sove, er det under et Coca-Cola-betræk, og når han har været i bad om morgen, tørrer han sig i et håndklæde, som også er trykt med yndlingsmærket.

Anders er en ægte samler og fan, skriver DBA Guide.

Coca-Cola på kroppen

- Mine venner og min familie synes, det er sjovt, at jeg går så meget op i Coca-Cola. Når de er på besøg, vil de også gerne ind og se ’Cola-museet’, som de kalder mit værelse, siger Anders til DBA Guide.

Hans værelse er plastret til i Coca-Cola-merchandise, og selv når Anders forlader sit samler-emperium, er det ikke til at undgå at se, at Anders og Coca-Cola har en alliance.

- Jeg har næsten altid Cola-tøj på, så det er en stor del af mig. Der er også mange, der kalder mig for ’Cola-Anders’. Det er ret sjovt, siger han til DBA Guide.

Anders og Coca-Cola blev forelsket for fire år siden. For det var dér, han fik et Coca-Cola-skilt i gave, og da hans værelse lidt efter skulle laves om, vandt det røde og hvide skilt 'tema-dysten'.

- Jeg synes, det kunne være ret fedt at have et lidt anderledes drengeværelse i stedet for at have et almindeligt værelse. Og så synes jeg, Coca-Colas logo er fedt, og de laver mange forskellige ting, så det er ret nemt at samle på, siger Anders til DBA Guide.

Anders' juvel i samlingen

Anders er oppe på at have 150 Coca-Cola-ting foruden alt hans Coca-Cola-tøj, -tasker og -assories, men hans juvel i samlingen er alligevel en af de mere klassiske Coca-Cola-ting: Nemlig en dåse.

En dåse, der kan bevæge sig og danse til musik. Faktisk har han to af dåserne, og han har købt dem brugt.

- Dem er jeg rigtig glade for. De er både seje, sjove og anderledes, lyder det fra Anders til DBA Guide.

En af Anders’ mere særlige ting er hans Coca-Cola-anlæg. Det er formet som en stor dåse, der kan åbnes, og så gemmer der sig et anlæg inden i. Anlægget har Anders købt af sin fars ven.

Selvom Anders har rigeligt med Coca-Cola-ting, er han stadig tørstig efter mere:

- Det kunne være vildt fedt, hvis jeg kunne stå på Coca-Cola-ski en dag. Så jeg håber, jeg finder nogle, lyder det fra Anders til DBA Guide.

Så mange penge har Anders brugt

Anders Nikolajsens værelse er fyldt med Coca-Cola-ting. Foto: DBA Guide

Når han skal købe ind til sin store passion, foregår det ikke i en Coca-Cola-butik. For sådan en findes der jo ikke rigtig i Danmark. Han spejder derfor efter sine samlerobjekter på DBA.

- Det gode ved Den Blå Avis er, at jeg kan finde lidt mere specielle og sjældne ting her, end jeg eksempelvis kan i Facebook-grupper. Mange af de ting, der bliver solgt på DBA, er også ældre, og det er det, jeg går efter, lyder det fra samleren.

Et af de bedste Coca-Cola-fund, han har gjort sig på DBA, er et par aluminiumsflasker. De er fra 1980’erne, og der findes kun et fåtal af lige præcis de flasker. Derfor er de noget helt særligt for Anders.

- Det er heldigvis ikke så dyr en hobby. Jeg kan eksempelvis få en T-shirt for 30 kroner og en taske for 60 kroner, hvis jeg køber det brugt, siger Anders til DBA Guide.

Disse Coca-Cola-ting er steget i værdi: - Disse flasker kan koste op til 1.000 kr.: De helt gamle aluminiumsflasker, som muligvis stadig indeholder den ikoniske væske, er gode penge værd i dag. Du kan tage alt mellem 50-1.000 kr. for en enkelt flaske – jo ældre, jo mere sjælden er flasken, og jo mere kan du tage for den. Uåbnet flasker er mere værd end åbne. - Hold øje med dette årstal: Der er næsten ingen flasker tilbage fra 1980’erne. Rigtig mange flasker er derimod fra 1990’erne, så de er ikke i så høj en kurs i dag. - Dine Coca-Cola-skilte og -tøj er højest sandsynligt ikke penge værd:

For først og fremmest skal det være en original Coca-Cola-ting. Kina har produceret mange kopier af Coca-Cola-merchandise, og det gælder især inden for skilte og tøj. - Kig efter dette:

Gå uden om ’Made in China’-Coca-Cola-produkter. Er det en ægte Coca-Cola-ting, står der også som regel årstal inde i logoet. Der er også firmaer, som indgår aftale med Coca-Cola, og deres merchandise er ægte nok og i lige så høj/lav kurs som produkter produceret af Coca-Cola selv. I disse tilfælde vil der i mærket stå: ’The Coca-Cola Company, all rights reserved’. Kilde: Anders til DBA Guide Vis mere Luk

100 kroner skulle Anders ellers have punget ud for T-shirten, hvis han købte den fra ny, mens en sweatshirt koster 400 kroner i ny tilstand. Derfor køber Anders næsten alt sit tøj brugt.

Det betyder også, at Anders’ Coca-Cola-forbrug kun beløber sig til et par 1000 kr. Ind til videre. Men den forholdsvis lave udgift skal forklares med, at Coca Cola har været på ønskesedlen de seneste år.

- Jeg tror, det vil stå øverst på min ønskeseddel mange år ud i fremtiden. Det synes jeg i hvert fald kunne være sjovt, og det er også det, der er meningen med det hele, siger Anders til DBA Guide, der håber på at kunne give sin passion luft under vingerne, når han en dag flytter hjemmefra:

- Jeg kunne godt tænke mig at lave et helt Cola-hus, siger Anders til DBA Guide.