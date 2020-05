Ungerne overlever ikke: Ny stork har overtaget Tommy og Annikas rede

Storke-mor mistede storke-far, og nu lader det til, at hun også har mistet modet til at ruge sine æg. Natten til mandag lagde en ny stork sig godt til rette i Annikas rede

I sidste uge kunne TV Syd fortælle, at storken Tommy lørdag aften havde efterladt storke-mor Annika og deres seks uklækkede æg i reden i Smedager i Sønderjylland og efter dages efterlysning blev erklæret død.

Noget tyder på, at ungerne i reden ikke overlever med kun den enlige mor som forsørger. Efter en uge uden gemalen opgav Annika i weekenden den svære pligt som eneforsørger, hvor hun ikke har fået meget mad, da hun har ligget på æggene i reden.

Derfor mener eksperter, at som resultat af, at Annika har sløset på sin opgave om at holde æggene varme, kommer der ikke nogle nyudklækkede storkeunger i år i Smedager.

I løbet af weekenden skete der dog noget uventet. En ny stork fra området i Smedager indtog Annikas redde og lagde sig på æggene, mens Annika midlertidigt havde forladt reden. Det skriver TV Syd.

Storkereden bliver overvåget hele døgnet, og eksperter kan se, at den nye stork dækkede æggene til, inden den selv lagde sig til rette i den lånte rede.

Men det er ikke en hjælpende hånd fra en venlig artsfælde. Flere storkeeksperter vurderer nemlig, at det er et nyt ungt storkepar fra området, som endnu er for unge til selv at formere sig.

Derfor er det en tilfældighed, at den unge stork har fundet vej til Annikas redde.

Ingen unger på vej

Det nye par kan ikke nå at formere sig, ligesom Annika ikke kan nå at finde en ny mage.

I forhold til territorier og deres reder, så er storke normal meget besidderiske.

- Det ser ud til, at Annika har accepteret de nye storke, og de har været der sammen noget af tiden, fortæller Jess Frederiksen, storke ekspert fra Storkene.dk til TV Syd.

Klarer sig ikke alene

Gennem seks år er storkeparret, som er navngivet Tommy og Annika, vendt tilbage til den samme rede i Smedager.

Det er en kritisk situation for en stork, hvis den bliver efterladt alene med sine æg, fordi den i så fald ikke kan tage ud og finde mad. Der er også meget stor risiko for, at ungerne dør, efter de er kommet til verden - enten af sult, eller fordi moren er tvunget til at forlade reden.

Storkeeksperterne fra Storkene.dk har måttet træde til og fodre den rugende mor. Også her blev det dog til lidt af et drama, fordi Annika i første omgang blev skræmt væk, da de forsøgte at fodre hende.

- Skal man sige noget positivt, så havde det været noget møg, hvis det var sket for fire-fem år siden, fordi der ikke var så mange storke i omløb. Men nu vrimler det med storke i Danmark, ikke mindst i det sønderjyske.

- Derfor tror vi, at Annika får en mage igen. Måske ikke i år, men så næste år, hvor hun nok skal komme tilbage igen. Reden er hendes holdepunkt, forklarer formand Jess Frederiksen.

De dramatiske hændelser ved storkereden kan følges på TV Syds livestream fra reden, som kører direkte 24 timer i døgnet.

Følg med live her.

