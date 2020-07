Ups: Mister tand på direkte tv

'Jeg troede ikke, nogen ville opdage det'.

Sådan skriver den ukrainske tv-vært Marichka Padalko selv på Instagram om en hændelse tidligere på ugen, hvor en fortand pludselig faldt ud midt under en nyhedsoplæsning.

Det beretter blandt andre BBC.

Det usædvanlige problem fik hende dog ikke til at panikke. I videoen over artiklen kan det ses, hvordan hun tager hånden op til munden og fjerner tanden, så et hul pludselig opstår i munden på hende.

Marichka Padalko har valgt at dele den uheldige oplevelse på Instagram, hvor hun skriver, at hun ikke troede, nogen ville opdage det.

'Men vi undervurderede vores seere', skriver hun.

Marichka Padalko gør sig som tv-vært i Ukraine. Privatfoto

Ifølge Marichka Padalko måtte hun en tur til tandlægen for næsten et årti siden, efter hendes datter ødelagde tanden, da hun kastede en hård genstand i ansigtet på sin mor.

Men Marichka Padalko lader sig ikke slå ud. Hun skriver på Instagram, at hun allerede er tilbage i arbejde.