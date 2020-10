Usædvanlig rekord i dansk zoo

41 år, fire måneder og 29 dage.

Så længe siden er det, at æselpingvinen Olde klækkede - og det gør hende nu til officiel rekordindehaver.

Den flotte alder betyder nemlig, at Olde er blevet optaget i Guinness World Records i kategorien ældste pingvin i fangenskab, skriver Odense Zoo i en pressemeddelelse. Og den høje alder kan ses.

- Hun kan godt se lidt slidt ud, og hendes fjerdragt er ikke længere så pæn, fordi hun ikke har energi til at pudse og pleje den, sådan som de andre gør. Men hun bevæger sig fint rundt og spiser, som hun skal, så alt i alt har hun det godt, siger dyrepasser Sandie Hedegård Munck til Ekstra Bladet.

Selvom fjerdragten er lidt slidt, bevæger hun sig rundt og spiser, som hun skal. Foto: Odense Zoo

Tip-tip-oldemor

Olde blev udklækket i Edinburgh Zoo 16. maj 1979, og efter en tur i Biodome i Montreal flyttede hun i 2003 til Odense Zoo, hvor hun har boet siden.

Hun har i alt fået 16 unger, og hendes gener findes i zoologiske haver i både USA, Canada, Irland, Holland, Spanien og Skotland. De seneste unger i Oldes linje kom til verden i år, og med dem er hun ikke kun olde-, men tip-tip-oldemor.

- En kæmpe cadeau til vores dyrepassere - de passer godt på vores dyr. Vi har fået opbygget en kæmpe stor erfaring gennem vores to dyrepassere, der passer pingvinerne fast. Og det gør jo, at de overlever længere - de har rigtig godt styr på deres helbred, lyder det fra zoolog og vicedirektør i Odense Zoo, Nina Collatz Christensen.

Hun forklarer, at æselpingviner i naturen bliver omtrent 15 til 20 år gamle, og selvom de generelt bliver ældre i zoologiske haver, så er 41 år noget ganske særligt.

- Det er mere almindeligt, at de kan blive op til 30 år i fangenskab, men det er gamle Olde jo langt over, fortæller vicedirektøren til Ekstra Bladet.

I naturen yngler æselpingvinen på Antarktis og de subantaktiske øer. Her er temperaturen -30 grader om sommeren og helt ned til -50 og -60 grader om vinteren.

I naturen bliver æselpingviner mellem 15 og 20 år gamle, så det er noget af en rekord, Olde har slået. Foto: Odense Zoo

Alle de fisk, hun kan spise

Fordi Olde får alt det, hun har brug for på daglig basis, er der ikke lagt noget særligt til side til titel-fejringen, der kommer til at bestå af en masse fisk og en lille douche, siger dyrepasser Sandie Hedegård Munck.

- Fordi Olde ikke holder sin fjerdragt pæn længere, er den ikke vandtæt, og derfor kan hun ikke komme i vandet. I stedet giver vi hende nogle små bade, og sådan et får hun også i dag - sammen med alle de fisk, hun kan spise.

Hos Guinness World Records er Managing Editor Adam Millward glad for at have fundet frem til Olde.

- I min tid hos Guinness World Records har jeg været så heldig at stifte bekendtskab med det ældste dovendyr, den ældste røde panda, den ældste tapir og endda det ældste landlevende dyr - men det her er min første overlegne olde blandt fugle, siger Adam Millward.

- Det er en fornøjelse at kunne tildele Olde, med det så passende navn i øvrigt, en plads i rampelyset som den ældste levende pingvin i fangenskab med hendes mere end 41 år på bagen. Jeg håber, at de andre pingviner i Odense ZOO giver denne ældste æsel en velfortjent hånd - eller måske snarere luffe - for den, i bogstaveligste forstand, enestående livstidspræstation.