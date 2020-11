Ustyrlig PS5-krig: Sælges til overpriser

Overpriser og rasende budkrige er, hvad man skal ud i, hvis man vil erhverve sig den nye Playstation 5.

Det er ikke muligt at købe den i nogen fysiske butikker, og vil man bestille den online, kan man sandsynligvis først få den leveret til februar.

Men der er en vej, hvor desperate købere og grådige sælgere mødes: Dba.dk.

Går man igennem annoncerne på den store, online brugtvareterminal er der omtrent 50 annoncer, hvor den nye playstation sælges for op mod det dobbelte af originalprisen.

Budkrig

I nogle annoncer er købere endt i regulær budkrig, hvor priserne nærmer sig 10.000 kroner.

Playstation 5 er udkommet i to forskellige varianter. En til 4.199 kroner og en billigere version uden diskdrev til 3.399 kroner.

Ekstra Bladet har forsøgt at ringe til en række af de personer, som forsøger at sælge deres Playstation 5 til overpris, men der er ingen af dem, der ønsker at tale med os.

Frit spil

Hos DBA har man ikke tænkt sig at gøre noget ved de dyre konsoller.

Således forklarer kundeservicechef Lene Kristensen, at alt foregår i overenstemmelse med loven:

'På DBA har vi mere end 2.5 millioner annoncer og ens for dem alle er, at sælger selv prisfastsætter varen. Ligesom det selvfølgelig er op til en potentiel køber om denne vil betale den pris som sælger ønsker for varen. Vores annonceringsregler afspejler dansk lovgivning. Det er ikke ulovligt at sælge disse varer til mere end indkøbspris, og derfor tillader vi annoncerne på DBA,' skriver hun i en mail til Ekstra Bladet.