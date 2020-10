Vanvittig tatovering chokerer

Tatovøren Matt Pehrson fra byen St. George i staten Utah i USA har pludselig fået masser af opmærksomhed på grund af en helt særlig tatovering, han lavede på sin ven Ryan tilbage i april måned.

Den ikke helt færdige tatovering, der er lavet på Ryans skaldede isse, er nemlig en slags optisk illusion, så det ser ud, som om Ryan har et gigantisk hul i baghovedet.

Det skriver flere medier heriblandt Metro, U.S. Sun og Mirror

artiklen fortsætter under billedet

Matt lagde billedet af tatoveringen ud allerede den 24. april. Men i løbet af de sidste par uger har billedet spredt sig voldsomt til diverse medier og sociale medier. Til billedet, der i løbet af den sidste tid har fået mere end 11.400 likes, skriver Matt:

'Lavede den her vanvittige ting på min ven Ryan i dag. Der er dog stadig flere ting at afslutte på hans kuppel på hovedet. Hvad synes i alle om den?'

Tatoveringen består af tykke sorte striber, der har mellemrum af hud, der ikke er tatoveret. Med en interessant skygge-teknik i tatoveringen skaber Matt Pehrson en slags optisk illusion, så det ser ud, som om Ryan har et stort hul i hovedet.

Ryan har i øvrigt en tatovering af en haj på sin hals samt en tatovering, der indrammer hans ansigt.

I kommentarerne til billedet skriver en af Matt Pehrsons 66.000 følgere:

''Det ser bogstaveligt ud, som om han har et stort hul i hovedet. Holy shit!

En anden følger skriver:

'Det er helt enkelt mærkeligt. Godt lavet men mærkeligt på samme tid.'.

En tredje følger skrev:

'Det er den mest vanvittige optiske illusion, jeg har set'.

En fjerde følger skrev:

'Den tatovering fucker fuldstændigt med hjernen'.

En femte skriver:

'Jeg får faktisk kvalme af at se på det billede'.

Sej ven

18. august lage Matt Pehrson også et billede ud på Instagram af denne flotte hoved-tatovering, han havde lavet på hovedet af sin ven Chris. Matt skrev følgende:

'Hvis du selv tror, at du er en badass, så vil du dog aldrig være så hård og cool som den her fyr. Han fik tatoveret hele sit hoved i en eneste session. Tak til min gode ven Chris for at stole på mig med henblik på at lave denne tatovering.