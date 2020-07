Vanvittigt billigt: Få et hus for en slik

Hvis du er en af dem, der går rundt med drømmen om at blive husejer, så skal du i langt de fleste tilfælde mindst have et par millioner kroner til rådighed for at erhverve dig et.

Lige nu koster villaerne på det danske boligmarked i gennemsnit omkring 2,3 millioner kroner, men faktisk kan du også købe et hus til en brøkdel af den pris: Danmarks billigste hus lige nu koster nemlig ikke meget mere end 100.000 kroner.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Helt præcis skal du af med 115.000 kroner for den knap 70 kvadratmeter store murstensvilla, som ligger udenfor Vojens i Sønderjylland, som har indtaget pladsen som landets billigste med sin beskedne salgspris.

I salgsmaterialet hos mæglerfirmaet Ejendomsmægler Bonde beskriver mægler Michael Bonde huset fra 1880 som et 'håndværkertilbud', der trænger til en renovering.

Udover villaen med to værelser er der et udhus og en opvokset have på grunden.

Foto: Ejendomsmægler Bonde

Foto: Boliga

Langt under gennemsnittet

Generelt kan der være nogle penge at spare, hvis du køber hus i Haderslev Kommune, hvor det billigste hus i landet ligger.

Her koster en villakvadratmeter nemlig lige over 11.200 kroner i øjeblikket - hvilket betyder, at et gennemsnitligt familiehus på 110 kvadratmeter koster omkring 1,23 millioner kroner.

Det viser tal fra Boliga.dk.

Landsgennemsnittet ligger derimod over dobbelt så højt for de udbudte villaer i øjeblikket. Der skal nemlig cirka 28.200 kroner til pr. kvadratmeter, og altså på en anden side af 3,1 millioner kroner for et hus af samme størrelse som før.

Men hvad med det billige huse på Tingvadvej udenfor Vojens. Ja, her får du en kvadratmeter for blot 1.666 kroner.

Se Danmarks billigste hus her.

