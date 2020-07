Vanvittigt: Kvinde tager selfie med en bjørn

Det er ikke alle, som kan dy sig. Men et godt råd er, at lade vilde dyr i naturen være i fred. Selvom det kan være fristende at tage et billede sammen med de vilde dyr, så er det sjældent en god ide.

Det kan en kvinde i hvert fald skrive under på at det ikke er.

Kvinden fik sig noget af et chok, da bjørnen advarede hende. Foto: Skærmbillede

I en video, som er delt på det sociale medie TikTok, kan man se en kvinde stå ved siden af en bil i et skovområde i Romænien. Problemet med det er, at hun er gået ud af bilen for at tage et billede med en vild bjørn, som sidder i vejkanten.

Og det viser sig at være en ret dårlig ide.

Personen, som filmer optakten, kan man høre sige:

- Kan du se hvor dum hun er? Gå dog tilbage til bilen. Tænk sig at risikere så meget for at få et billede med bjørnen, lyder det i videoen.

Bjørnen faldt ikke til ro lige med det samme. Foto: Skærmbillede

Ud af vinduet i bilen, som kvinden står ved siden af, sidder en mand med et stort kamera og tager billeder af kvinden og bjørnen. I videoen kan man se, hvordan kvinden først poserer et par meter fra bjørnen, men træder så tættere på.

Og det får bjørnen til at reagere.

Bjørnen sætter i hop uden noget advarsel efter kvinden, som springer til siden og ud af billedet hen til bilen. Bjørnen gør heldigvis ikke mere, men ser ud til at være blevet generet af kvinden.

Hun slipper heldigvis kun med skrækken.