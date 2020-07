Verdens ældste siamesiske tvillinger er døde

Det siamesiske tvillingepar Ronnie og Donnie Galyon blev kåret som verdens ældste siamesiske tvillinger. Nu er de afgået ved døden som 68-årige fortæller tvillingernes bror, Jim Galyon, som plejede brødrene frem til deres død, skriver WHIO.

- Jeg er dybt taknemmelig over lokalområdet, for alt det, de har gjort for at hjælpe Ronnie og Donnie med at flytte ind i deres hus, fortæller broren Jim.

- Det gav dem mulighed for at leve med deres familie de sidste 10 år, fortæller han. Ronnie og Donnie boede med broren og hans kone de sidste år inden deres død.

Se også: 51-årige Julie skal føde sit eget barnebarn

Artiklen fortsætter under billedet...



Brødrene har altid været gode venner, på trods af, at de som teenagere havde det med at slås. Foto: Ritzau Scanpix

Parret, som sad fra fødslen sammen ved hoften. Hele livet har de levet ansigt til ansigt med hinanden. De døde på et hospice i deres hjemby Dayton i Ohio 4. juli.

Ronnie og Donnie blev født 28. oktober 1951 brugte deres første to leve år på hospitalet. De har hver deres hjerte og lunger, men deler den nederste del af maven. Da de blev født nægtede deres forældre at lægerne forsøgte at separere de to, eftersom lægerne ikke kunne garantere, at de begge ville overleve indgrebet.

Sjældent syn: Kæmpeblæksprutte skyllet op på strand

Siden de var helt små - mere bestemt som tre-årige - har tvillingerne arbejdet. Da de var små arbejdede de ved et karneval King of the Sideshow Ward Hall's 'World of Wonders', hvor deres rolle var meget simpel. De skulle være sig selv.

Artiklen fortsætter under billedet...



De arbejdede frem til 1991 ved en karneval i USA. Foto: Ritzau Scanpix

Med ni børn havde forældrene brug for den økonomisk hjælp, de kunne få.

Tilbage i 2014, da de blev 63 år, blev de kåret som det ældste siamesisketvillinge-par i verden. De overhalede de kinesiske siamesisketvillinger Chang og Eng Bunker, som kun blev 62 år gamle.

Ordet siamesiske-tvillinger stammer fra dengang brødrene Chang og Eng Bunker, blev født. De thailandske brødrepar blev født i Thailand i starten af 18-tallet. Dengang hed Thailand Siam.

Det tidligste eksempel på siamesiske tvillinger blev født i England i 1100. De hed Mary og Elixa Shalkhurst.