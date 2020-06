Verdens dummeste turist: Ville klappe løve

En turist kunne have kommet meget galt af sted, da hun ikke kunne holde sig tilbage fra at røre en vild løve. Hun fik sig noget af et chok, da løven brølede hende direkte i ansigtet

Der er mange dumme ting, man kan gøre. Men højt på listen findes safari-tourister, som ikke kan overholde reglerne om at holde liv og lemmer inde i bilen, når man møder de store vilde dyr.

Det måtte en turist i den grad sande, da hun kørte i den store dyrepark Serengeti National Park i Tanzania.

Ikke tæt nok

Safari-bilen kører op ved siden af to løver, som ligger og sover i solen. Det er noget af en engangsoplevelse, at kunne komme så tæt på de vilde dyr, men det var åbenbart ikke tæt nok for den kvindelige turist, som sad i bilen.

Først er løven meget stille og rolig. Foto: Skærmbillede

Hun kunne nemlig ikke dy sig. I videoen ser man en mand sidde helt op ad vinduet, og hendes arm helt ude af bilens vindue, hvor hun hurtigt klapper den ellers afslappede løve.

Kæmpe brøl

Det kan man altså hurtigt fortryde, for løven vender sig om mod bilen med et stort brøl. Da løven gør en hurtig bevægelse bliver turisterne i bilen så skræmt, at kameraet falder ned på sædet i bilen og filmen stopper.

Men det varede ikke længe før løven havde fået nok. Foto: Skærmbillede

I videoen kan man høre de to turister gå i panik: 'Luk vinduet. Luk vinduet!'.

Videoen er blevet delt adskillige gange, men blev først lagt op af Maasai Sightings på deres YouTube-kanal, hvor de skriver: 'Stadig den dummeste turist nogensinde?'.

Meget dumt

Til videoen skriver Maasai Sightings også: 'En turist i Serengeti besluttede sig for at røre en løve og fik næsten ansigtet revet af. Det er en meget dum ting at gøre, og du kan nemt komme galt af sted, blive dræbt eller bandlyst fra national parkerne ved at gøre sådan nogle ting.'

Heldigvis slap den lidt for ivrige turist fra stedet i god behold.