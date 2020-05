Verdensstjernes hund fik skudt sit ben af: Nu er den død

Den tidligere fodboldspiller Hope Solo, der i 16 år var målmand for det amerikanske fodboldlandshold for kvinder, har haft en ganske hård uge.

I fredags offentliggjorde Hope Solo på Instagram, at hendes elskede hund Conan havde fået skudt sit ene ben af, da den havde forvildet sig lidt ind på en nabogrund. Og for tre dage siden meldte hun ud, at hendes elskede dobermann desværre var død af sit voldsomme blodtab.

I sit første opslag poserer den 38-årige Hope Solo sammen med sin ægtemand, den tidligere NFL-spiller Jerramy Stevens, samt parrets fem dobermann-hunde. På billedet kan man yderst til venstre se hunden Conan, der blev skudt. I teksten fortæller Hope Solo, at hun efterlyser en ben-protese til hunden.

Men selv om hunden Conan hurtigt kom til dyrlægen og fik behandling, kunne dens liv ikke reddes. Dagen efter døde Conan af voldsomt blodtab. Til sit andet opslag skriver Hope Solo følgende:

'Vores hjerter er knuste, og vi må nu fortælle, at Conan døde af blodtab i nat. Han kæmpede lige til det sidste. Vi er knust af sorg. Det var bare en hund, der løb gennem en skov og forsøgte at finde hjem. Vi købte et hus med stor grund, så vores hunde havde plads til at løbe rundt og leve deres liv fuldt ud. Conan var en rar og elskelig hund. Han var kun ca. 30 meter udenfor vores grund, da han blev skudt.'

Således skriver Hope Solo og tilføjer:

'Vi elsker dyr, og for os er det svært at forstå, at nogen mennesker vil benytte deres ret til at bære våben til at skyde kæledyr af alle slags. Vi har også oplevet kæledyr, der har forvildet sig ind på vores grund, og vi har altid hjulpet dem med at komme sikkert hjem'.

Det er fortsat ikke opklaret, hvem der skød Hope Solos hund, og hvorfor det skete.