Vidste du det? Derfor har sojaflasken to tude

Her får du et kæmpe sojahack. Der er nemlig en særlig grund til, at flasken har to tude

Når man besøger en asiatisk restaurant, står der ofte en flaske soja på bordet. Men har du nogensinde tænkt over, hvorfor der er to tude i låget?

Hullerne er helt ens, så det er ikke, fordi der kan komme mere soja ud, hvis du hælder fra den ene eller anden side. Men det er altså ikke kun for symmetriens skyld, at der er to tude.

Det viser sig nemlig, at de tjener et ret nyttigt formål.

En hurtig research giver os en mulig forklaring på, hvorfor der er to fuldstændig identiske huller i sojaflasken. Og det kan hjælpe til doseringen.

Hvis du er en af dem, som har undret dig over det, så kommer der en kæmpe forløsning her:

Det er nemlig meget simpelt, at det eneste, du skal gøre, er, at du skal holde fingeren over det ene hul.

Se tricket i videoen øverst i artiklen.

