Vidste du det: Jo mere pink, jo mere aggressiv

Selvom lyserødt kan være noget så sødt, så er det altså ikke tilfældet, når det kommer til flamingoer.

Det har nemlig vist sig, at jo mere lyserød en flamingo er, jo mere aggressiv er den langbenede fugl også.

Det bliver beskrevet i en ny undersøgelse skrevet i Ethology. Undersøgelsen er foretaget af University of Exeter og WWT Slimbridge Wetland Center i Storbritannien.

Aggressiv når der er mad på bordet

De har nemlig fundet ud af, at farven på fuglen er en god indikator på, hvor aggressiv den ligeledes er, når der er mad på bordet, ligesom det også er et tegn på godt helbred, og at flamingoen er klar til at avle.

For at komme frem til det lyserøde resultat har forskere observeret de forskellige flamingoers adfærd blandt Slimbridges lyserøde fugle i fangenskab i løbet af forskellige fodringer. Her er de blevet undersøgt i forskellige situationer, hvor de er blevet fodret i alt fra små indendørs rum til store udendørs arealer med og uden pool.

Hektisk

Resultatet blev, at de flamingoer med meget plads på de udendørs arealer brugte dobbelt så lang tid på at spise og halvt så meget tid på at vise aggressiv adfærd sammenlignet med de flamingoer, som var indendørs, og konkurrerede om føden fra en skål.

Interessant nok afslørede observationerne også, at da kampen om maden blev hektisk, var det de allermest lyserøde flamingoer, som skruede bissen på uanset kønnet.

Sundt

- En sund flamingo, der er effektiv til at spise, bliver vist gennem farverige fjer. De vil have mere tid og energi til at være aggressive og dominerende, når de alle sammen spiser, fortæller Paul Rose fra University of Exeter.

- Farven kommer fra carotenoider i deres mad, fortæller han.

Flamingoerne lever af at spise skaldyr og alger, som indeholder store mængder af carotenoider herunder betacaroten.