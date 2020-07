Vild gevinst: 600.000 på at spille Sims

12 deltagere skal kæmpe om at vinde 100.000 dollars i et nyt realityprogram, der sætter de bedste Sims-spillere op mod hinanden

Bliver det bedre?

Nu er det simpelthen muligt at tjene penge på at bruge time efter time på at spille det kendte 'real life' computerspil The Sims.

The Sims Spark'd er et helt nyt tv-show, hvor 12 deltagere, der alle er kendte for noget online, skal kæmpe om at lave de bedste kreationer i spillet Sims4.

Hver deltager skal komme op med de bedste historier til deres Sims-univers, og de kæmper om den store pris på hele 100.000 dollars svarende til over 600.000 danske kroner.

Showet bliver vist i fire dele og sendes på Buzzfeed Multiplayer Youtube-kanal senere denne måned.

Du kan se traileren her:

Det er den tidligere 'American Idol'-stjerne Rayvon Owen, der er vært på programmerne.

I programmerne vil der også være et dommerpanel af kendte. Her kan man finde sangeren Tayla Parx og Sims-skaberen Dave Miotke.

Lyndsay Pearson, der er general manager for The Sims, har udtalt sig om programmet til The Verge.

'Noget der altid har været specielt ved det her fællesskab er hvor meget, vores spillere connecter med hinanden og fejrer, deler og samarbejder om det, de laver med deres historier. Det vi gør med Spark'd er en virkelig interessant udvikling af netop dette'.

Lyndsay Pearson sammenligner konceptet med programmer som 'Top chef' og 'Project Runway' eller som i Danmark 'Den store bagedyst'.

I hvert program vil nogen altså blive elimineret efter en udfordring og til sidst findes en vinder.

Programmet er tilgængeligt fra 17. juli.