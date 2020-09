Vild joke med ægtemand går viralt

Den amerikanske kvinde, Sharea Overman, og hendes ægtemand Nate er forældre til tre unge drenge. Og som mange andre forældre med tre små børn er de meget ofte trætte.

Det var Nate Overman også, da familien for nylig besluttede sig til at køre tværs over staten Indiana for at besøge noget familie.

Derfor blev Sharea heller ikke overrasket, da hendes ægtemand lænede sig træt tilbage i førersædet og faktisk så ud, som om han sov.

Det gjorde han dog ikke. Sharea, der arbejder deltid som fotograf, tog alligevel et hurtigt billede af sin trætte mand og tænkte: 'Wow. Han ser virkelig ud, som om han er faldet i søvn i førersædet'.

For at gå tiden til at gå lagde Sharea et opslag ud i en Facebook-gruppe, hun har sammen med en flok andre talentfulde fotografer. Her skrev Sharea følgende:

'Jeg håber, at det er tilladt. Vi er ude at køre, og min ægtemand er faldet i søvn. Kan i alle photoshoppe ting ind i vinduet, så han kan se, hvad han er gået glip af, mens han sov'.

Der gik ikke mange minutter før de mest vilde photoshoppede billeder væltede ind på Shareas opslag.

Sharea og Nate er lykkelige over, at den sjove joke nu har spredt sig til hele verden. Foto: Privatfoto.

Her kunne man blandt andet se Shareas 'sovende' mand med Donald Trump, Joe Exotic, Borat og andre kendisser, der var photoshoppet ind i sideruden. Der var også dyr, monstre og zombier.

Sharea har lagt et opslag ud på Facebook, hvor man kan se 37 af de vilde billeder.

artiklen fortsætter under billedet

Sharea kunne ikke holde sin latter tilbage og viste derfor sin ægtemand de vilde billeder.

Til CNN forklarer hun:

- Han syntes, at det var hylende morsomt. Vi havde det virkelig sjovt og holdt en pause på en rasteplads for at se alle billederne, forklarer Sharea, der sammen med sin ægtemand tænkte, at det var så det.

artiklen fortsætter under billedet

Men sådan blev det slet ikke. I løbet af ganske få dage var opslaget nemlig gået totalt viralt og var blevet delt i hele verden.

- Jeg begyndte at få beskeder fra folk i Sydafrika, Australien, New Zealand og fra Alaska, der sendte mig nye photoshoppede versioner af billedet af min ægtemand, forklarer Sharea til CNN og tilføjer:

- Det virker helt klart, som om folk i disse tider har brug for et godt grin. Vi har skabt smil i ansigtet på folk, som vi ikke engang kender.

Tidligere i dag lagde Sharea også et opslag ud på sin Facebook i glæde over, at CNN også havde bragt historien. Hun skrev begejstret:

'Åh Ja. Jeg har lige haft et telefon-interview med CNN'.