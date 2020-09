Vild opdagelse: Hjerne fundet i sølvpapir

James Senda kunne ikke dy sig, da han på en strand i Wisconsin opdagede en kugle af sølvpapir.

Han besluttede derfor at åbne kuglen, og til sin store overraskelse fandt han intet mindre end en hjerne midt på stranden.

Det fortæller han til Fox News, der også har bekræftet fundet med politiet.

Politiet arbejder lige nu på at finde ud af, om der er tale om en menneskehjerne.

James Senda er chokeret over fundet.

- Normalt samler jeg bare nogle sager på stranden, der vil være gode til de kunstprojekter, jeg arbejder på derhjemme. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal forklare det, men pludselig var jeg sådan 'hvad er det her?', og jeg så denne her pakke i sølvpapir med en lyserød elastik omkring, fortæller han til nyhedsstationen.

Hjernen blev fundet sammen med blomster og orientalsk udseende papirer. Foto. James Senda/Facebook

Han forklarer, at han i starten mente, at der måtte være tale om et kyllingebryst, men ved at se lidt nærmere efter, kunne han godt se, at der var tale om en hjerne.

Han kontaktede herefter forskellige myndigheder, der sidenhen har set på hjernen.

Politiet mener dog ikke, at der er tale om en menneskehjerne, men de har sendt den til undersøgelse på Racine County Medical Examiner.