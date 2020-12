Vild rekord: Sofasæt solgt for fire millioner kroner

En sofa og to stole lavet af Finn Juhl, der har kælenavnet 'elefantmøblementet', er netop blevet solgt for et rekordbeløb på 4,03 millioner kroner

Auktionshuset Bruun Rasmussen har netop dannet ramme for, hvad de kalder 'en stor aften i dansk designhistorie'.

Torsdag aften blev et sofasæt, bestående af en sofa og to stole lavet af Finn Juhl i 1939, solgt til et svimlende beløb på 4,03 millioner kroner.

Det skriver Bruun Rasmussen i en pressemeddelelse.

Troede sættet var gået tabt

Da sofasættet først blev præsenteret i sin tid, blev det opfattet som at være 'alt for meget for tidens smag'.

Det blev dog alligevel solgt til kunstneren Mogens Lorentzen og har siden været familiens eje - men det vidste design-verdenen ikke, der troede, at sættet var gået tabt.

Det var derfor et unikt stykke designhistorie, der torsdag blev solgt til en europæisk samler.

Sofaen blev solgt for 2,1 millioner kroner og stolene blev solgt for én million - dertil kommer salær og kunstnerafgift. Det gør det til det dyreste Finn Juhl-møblement, der nogensinde er solgt.

'Elefantmøblementet' henviser til sofaens 'ører'. Foto: Bruun Rasmussen

Det vakte til gengæld meget stor glæde i Bruun Rasmussens afdeling for moderne design, da møblementet blev indleveret. Afdelingsleder Peter Kjelgaard tøver ikke med at kalde møblementet den største skat inden for dansk design.

- Da jeg så Finn Juhls sofa, kunne jeg næsten ikke tro, at det var sandt. Jeg har arbejdet hele mit voksenliv med dansk design, men det her er det mest interessante møbel, som jeg nogensinde har haft mellem hænderne, siger han i pressemeddelelsen.

- Sofaen kendes kun fra fotografier i litteraturen, og alle i designverdenen har troet, at den var forsvundet. Jeg betragter det nærmest som om, at et af de helt store mysterier i dansk designhistorie er blevet opklaret.