Vildt dyk: Når bunden på 10.909 meter

Det er ikke i sådan en situation, man skal have klaustrofobi

Hvordan ser det ud på verdens dybeste punkt? Med sine 11.034 meter under havet overflade er Marianergraven verdens dybeste oceangrav.

Og det er langt fra nemt at komme til bunds. Det er kun meget få mennesker, som har nået bunden.

Nu har nogle kinesiske forskere slået Kinas egen rekord for, hvor dybt man har dykket ned i den mærke grav, som er placeret i Stillehavet øst for Philipinerne.

Har det godt

- Vi dykkede ned tidligt i dag, og vi har det godt hernede i kahytten, lyder det fra de tre forskere, som har begivet sig ned i dybet.

Det er nemlig lykkedes nogle forskere tirsdag at få en bemandet ubåd ned på 10.909 meter, skriver CNN. Selvom graven er 11.034 meter dyb, er der forskel på dybden i den store Marianergrav.

Navnet på ubåden 'Fendouzhe' afspejler viljen, de kinesiske forskere udviste i forsøget på at komme til bunds. Det betyder nemlig 'Stræber' på dansk. Den nåede som beskrevet bunden tirsdag morgen efter en hel måneds rejse fra den kinesiske provins Hainan.

Derfor gør vi det

- Vi fandt ud af, at det er helt fladt på bunden. Senere skal vi gennemføre ekspeditionen, som er årsagen til dykket, lyder det fra ubåden.

Formålet med dykket var dog ikke at slå rekorden, men for at tage prøver af vandet, eventuelle sten på bunden men også af selve havbunden i dybet fortæller Ye Cong, som er ingeniøren bag den kraftfulde ubåd, til det kinesiske medie Xinhua.

Verdensrekorden for det dybeste dyk er dog stadig besat af den amerikanske undersøiske opdagelsesrejsende Victor Vescovo, som siges at have været 10.927 meter nede tilbage i maj 2019.