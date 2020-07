Vildt fund: 12.000 år gammel grotte fundet

En 12.000 år gammel undervandsgrotte er nu fundet af dykkere.

I den undersøiske grotte har dykkere og forskere fundet tegn på, at der engang har været mennesker. Der er nemlig fundet knogler i grotten.

Undervandsgrotter var engang vært for Amerikas ældste kendte okkerminer. Foto: Alison Perkins

Det lader til, at ældgamle amerikanere har begivet sig ud i noget af en tur, da de i 10.000-12.000f.kr. begav sin ind i grotterne ved den mexicanske halvø Yucatan.

De ældgamle grotter menes at have været i brug helt tilbage til 10.000-12.000 f.kr. Men forskerne er ikke helt sikre på, hvad den helt præcist er blevet brugt til.

I de nu undersøiske mexicanske grotter har man fundet tegn på, at de har været brugt til at udvinde rødt okker. Foto: Alison Perkins

Det er tre grotter, som er sammenhængende, som forskerne har fundet. I grotterne er der gamle mine-udstyr og redskaber til at grave ned, ligesom det tydeligt kan ses, hvordan nogle områder i grotten er udgravet.

Der er fundet både knogler og efterladenskaber fra minearbejdet. Foto: Alison Perkins

Det lader nemlig ikke umiddelbart til, at hovedformålet med grotten har været beboelse, men nærmere en underjordisk mine, som blev brugt til at udvinde rød okker, som var i høj kurs dengang.

Grotterne er svære at komme til. Man skal igennem nogle meget snævre passager. Foto: Alison Perkins

Det røde okker blev nemlig brugt både til praktiske ting som solcreme, men også til at udføre ritualer og kropsmaling, fortæller arkæolog Brandi MacDonald fra University of Missouri i Columbia i USA til Science News.

Forskere har fundet afbrændt træ, som har været brugt til at oplyse den kulsorte grotte, hvilket fortæller forskerne at minen ikke altid har været under vandet.

Selom det ser flot ud, er det ikke ufarligt at bevæge sig nede i de undersøiske grotter. Foto: Alison Perkins

De knogler, som forskerne har fundet i grotten, menes at stamme fra de minearbejdere, som arbejdede i grotten, men døde undervejs. De blev ikke hejst op, men blev efterladt i dybet.

Forskerne håber på, at fundene kan gøre os klogere på noget af det tidligste teknologi.

Den røde okker blev blandt andet brugt til kropsmaling, ligesom det også blev brugt som solcreme. Foto: Alison Perkins