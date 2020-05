Vildt storke-drama: Æder Annikas æg

Det nye storkepar har ikke været længe om at smide hende på porten

Sidste uge var umådelig hård for storken Annika, der mistede sin gemal, Tommy.

Parret havde ellers nået at få produceret æg, men efter Tommys forsvinden og død har Annika skullet være eneforsørger, og det er ikke gået særlig godt.

Grundet en sløset indsats fra Annika, der har skullet passe rede, er ungerne nemlig døde.

Det fortæller storkeekspert Mogens Lange til Ekstra Bladet.

Ulykken stopper dog ikke her for den enlige storkemor.

Hendes rede i Smedager er nemlig blevet overtaget af et nyt, ungt storkepar fra Holland, og det har ikke taget dem lang tid at flytte ind.

Forsvundet på ukendt vis

Det fortæller Mogens Lange.

- Annika har mistet sin mage gennem flere år på ukendt vis, og det har gjort, at der kun har været hende til at beskytte reden. Det unge par er så blevet interesserede i stedet, fordi det er en flot og fin rede. Og de er jo to mod en, fortæller han.

Det nye par har overtaget reden ved at fjerne de gamle æg. Et af dem er allerede blevet spist, og et andet er på redekanten.

Og det er helt normalt, fortæller Mogens Lange.

- Ja, det er jo kød. De havde gjort det samme, hvis de havde fundet æg i en anden rede. Det sjove er, at de stadig har Annikas æg i reden, og at de lader til at passe lidt på dem. Det er meget normalt for storke, der kun lige er blevet kønsmodne og nok ikke har fået æg før, lyder det.

Hvem får reden

Men Annika giver ikke op så let, og lige nu udspiller sig derfor et drama om, hvem der må bo i reden.

I en video fra TVSYD og storkene.dk kan man se, hvordan hun angriber reden.

- Som sådan er det dem, der har reden nu. Og de kan godt holde hende væk. Men med mellemrum ser hun sit snit til at angribe, og det gør hun et par gange om dagen.

Det er derfor umuligt at sige, præcis hvad udfaldet af kampen bliver.

Det er nemlig muligt for Annika at både skade de andre storke samt finde sig en ny mage, som kan hjælpe hende.

- Vi håber da, hun finder sig en ny mage, og hvis de er to, er det pludselig to mod to i kampen om reden.

Skal nok klare den

Mogens Lange forventer da også, at hvis der er to par til næste år, vil de begge kæmpe om pladsen.

Der er dog ingen tvivl om, at Annika nok skal klare sig.

- Hun skal nok overleve. Hun er en hunstork i sin bedste alder. Som 13-årig har hun set meget, hun kender området og ved, hvad hun skal gøre, lyder det.

Mogens Lange er ikke sikker på, at det nye par får unger i år, da de skydes til at være omkring de tre år, og storke først er kønsmodne som fireårige.